Avances en la adjudicación de terrenos en Chilecito benefician a futuros propietarios

El gobernador Ricardo Quintela y el intendente Rodrigo Brizuela y Doria firmaron convenios para adjudicar 210 terrenos en Chilecito, facilitando el acceso a viviendas. Además, se implementará un sistema digital que modernizará trámites municipales, prometiendo mayor eficiencia y reducción del uso de papel.

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El gobernador Ricardo Quintela y el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, firmaron convenios que facilitarán la adjudicación de 210 terrenos a familias que buscan construir sus viviendas. Uno de los acuerdos permitirá que el municipio participe activamente en este proceso, que incluye dos loteos, uno con 80 lotes y otro con 130, con el fin de aliviar la carga de los alquileres.

Brizuela y Doria destacó que esta iniciativa surgió de la demanda de la comunidad por terrenos. El municipio ya ha realizado un relevamiento y tiene la documentación necesaria para avanzar en la adjudicación. Además, se busca modernizar la administración municipal mediante la implementación del sistema Select, que permitirá gestionar trámites de manera electrónica y reducir el uso de papel.

Para iniciar esta modernización, se entregarán 15 computadoras a la Casa Central del municipio, lo que permitirá agilizar procesos y habilitar gestiones a distancia. Este sistema ya ha logrado un ahorro significativo de papel en el ámbito provincial, al reducir unas 44.000 fojas este año.

Asimismo, se discutió la continuidad de obras de infraestructura en Chilecito, donde se planea la construcción de nuevas cuadras de asfalto, financiadas con recursos provinciales y municipales.