Iniciativa de la Secretaría de la Mujer busca proteger a las víctimas en La Rioja

La Secretaría de la Mujer ha destacado la implementación del Formulario Único de Denuncias, una herramienta que busca estandarizar la toma de denuncias por violencia de género en la provincia. Desde su activación en diciembre del año pasado, este formulario tiene como objetivo agilizar la intervención de las distintas instituciones involucradas, incluyendo comisarías y juzgados.
Durante la presentación, la secretaria de la Mujer, Karen Navarro, enfatizó que el documento unifica la información, evitando que las mujeres tengan que relatar múltiples veces su situación, lo que contribuye a prevenir la revictimización. El sistema incluye preguntas estructuradas y obligatorias que permiten recoger información crítica sobre el agresor, como su situación laboral y económica.
Sin embargo, se ha observado una desaceleración en la formalización de denuncias, atribuida a la actual crisis económica. Muchas mujeres se sienten vulnerables y postergan su decisión de denunciar debido a la falta de autonomía económica y a su situación habitacional. Además, Navarro alertó sobre las repercusiones del desfinanciamiento del área a nivel nacional, lo que podría afectar la atención y recursos disponibles para abordar estos casos.