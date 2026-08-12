Miércoles, 12 de Agosto 2026
Economía

Juan Keulian plantea la necesidad de valorar los Chachos en su monto original

Los comercios de La Rioja enfrentan incertidumbre sobre los Bonos de Cancelación de Deuda, mientras exigen condiciones claras para su operación y un volumen de emisión controlado.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
Juan Keulian plantea la necesidad de valorar los Chachos en su monto original
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El director del Centro Comercial, Juan Keulian, expresó su preocupación por la implementación de los Bocade (Bonos de Cancelación de Deuda) en el circuito económico de La Rioja. Durante una entrevista radial, planteó que si bien estos bonos ayudarán a «mover un poco las ventas», el sector mercantil tiene exigencias específicas que deben ser atendidas.

Keulian subrayó la necesidad de que los comercios acepten los bonos a valor nominal y no a un precio inferior, para evitar descuentos que afecten a quienes los aceptan. Asimismo, manifestó su inquietud por la falta de información oficial sobre el proceso de rescate de los chachos, lo que genera incertidumbre en el sector.

El director consideró que la emisión de chachos debería ser limitada, destacando que su propósito es exclusivamente dinamizar las ventas. Si la cantidad de bonos emitidos es excesiva, esto podría distorsionar el valor que recibirían quienes necesiten liquidar los bonos por efectivo.

Etiquetas: la rioja bonos de cancelación de deuda economía comercio sector mercantil juan keulian
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5363 articles →

Artículos relacionados

Desempleo en La Rioja: UTHGRA despide a 9 empleados del Hotel Avant

Cierre de la SAU Colonia Cunícola: impacto en la producción rural de La Rioja

Debilidades del proyecto del BCRA generan preocupación en el sector financiero nacional

La corrida cambiaria supera las expectativas: ¿qué proyecciones hay para el futuro?

La inflación en CABA marca un nuevo récord y preocupa a los economistas nacionales

Dólar en alza: la cotización del viernes 7 de agosto sorprende a los analistas

Empresarios advierten sobre la incertidumbre económica: dólar e inflación en el horizonte

Empresarios anticipan desafíos económicos: inflación y empleo en la mira para el futuro cercano

Chachos renace con una inversión de $12.032 millones para impulsar la economía local
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar