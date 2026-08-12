Juan Keulian plantea la necesidad de valorar los Chachos en su monto original

Los comercios de La Rioja enfrentan incertidumbre sobre los Bonos de Cancelación de Deuda, mientras exigen condiciones claras para su operación y un volumen de emisión controlado.

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El director del Centro Comercial, Juan Keulian, expresó su preocupación por la implementación de los Bocade (Bonos de Cancelación de Deuda) en el circuito económico de La Rioja. Durante una entrevista radial, planteó que si bien estos bonos ayudarán a «mover un poco las ventas», el sector mercantil tiene exigencias específicas que deben ser atendidas.

Keulian subrayó la necesidad de que los comercios acepten los bonos a valor nominal y no a un precio inferior, para evitar descuentos que afecten a quienes los aceptan. Asimismo, manifestó su inquietud por la falta de información oficial sobre el proceso de rescate de los chachos, lo que genera incertidumbre en el sector.

El director consideró que la emisión de chachos debería ser limitada, destacando que su propósito es exclusivamente dinamizar las ventas. Si la cantidad de bonos emitidos es excesiva, esto podría distorsionar el valor que recibirían quienes necesiten liquidar los bonos por efectivo.