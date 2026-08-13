Jueves, 13 de Agosto 2026
La Rioja

Banco Rioja ofrece 30% de ahorro en comercios: una oportunidad para los compradores locales

Banco Rioja lanza una promoción del 30% de ahorro en comercios adheridos hasta el 15 de agosto para el Día de las Infancias, con reintegros de hasta $25.000. La oferta busca fortalecer la economía local y apoyar a las familias en la compra de regalos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 51 min 2 min de lectura
Banco Rioja ofrece 30% de ahorro en comercios: una oportunidad para los compradores locales
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Desde hoy y hasta el 15 de agosto, los comercios adheridos en La Rioja participan de una promoción lanzada por el Banco Rioja junto al Gobierno de la Provincia. Esta iniciativa, enmarcada en el Mes de las Infancias, tiene como objetivo apoyar a las familias en la compra de regalos para esta celebración y estimular el movimiento comercial en la región.

Los clientes que utilicen tarjetas del Banco Rioja disfrutarán de un 30% de ahorro en diversas categorías de negocios. Las compras realizadas con tarjeta de crédito Mastercard BR también ofrecerán un 30% de descuento, con la opción de pagar en 1 a 3 cuotas sin interés y un tope de reintegro de $25.000 por cuenta. Por otro lado, las compras con tarjeta de débito tienen un límite de reintegro de $10.000 y son exclusivas para titulares de Cuenta Sueldo.

El objetivo de esta promoción es no solo facilitar el acceso a regalos para el Día de las Infancias, sino también fortalecer la economía local. La respuesta de la comunidad ha sido favorable, incrementando el tráfico de clientes en los comercios participantes. Detalles adicionales y un listado completo de los comercios pueden consultarse en el sitio oficial del Banco Rioja.

Etiquetas: la rioja banco rioja día de las infancias promoción economía local gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5370 articles →

Artículos relacionados

Geólogo alerta sobre las fallas geológicas activas en La Rioja y sus riesgos sísmicos

Iniciativa de la Secretaría de la Mujer busca proteger a las víctimas en La Rioja

Avances en la adjudicación de terrenos en Chilecito benefician a futuros propietarios

Alerta amarilla por frío extremo: precauciones necesarias en La Rioja

Estudiantes de La Rioja se benefician con el programa 'Ideas que Valen +' de Banco Rioja

Nuevas propuestas para salones de fiestas: el Concejo Deliberante en acción

Más de mil comercios de La Rioja se suman al bono "Chachos" para facilitar compras

El Polideportivo Carlos Saúl Menem de La Rioja brilla con nueva iluminación tras su inauguración

Los "Chachos" comenzarán a cobrarse el lunes 17: ¿qué deben saber los beneficiarios?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar