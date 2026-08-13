Banco Rioja ofrece 30% de ahorro en comercios: una oportunidad para los compradores locales

Banco Rioja lanza una promoción del 30% de ahorro en comercios adheridos hasta el 15 de agosto para el Día de las Infancias, con reintegros de hasta $25.000. La oferta busca fortalecer la economía local y apoyar a las familias en la compra de regalos.

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Desde hoy y hasta el 15 de agosto, los comercios adheridos en La Rioja participan de una promoción lanzada por el Banco Rioja junto al Gobierno de la Provincia. Esta iniciativa, enmarcada en el Mes de las Infancias, tiene como objetivo apoyar a las familias en la compra de regalos para esta celebración y estimular el movimiento comercial en la región.

Los clientes que utilicen tarjetas del Banco Rioja disfrutarán de un 30% de ahorro en diversas categorías de negocios. Las compras realizadas con tarjeta de crédito Mastercard BR también ofrecerán un 30% de descuento, con la opción de pagar en 1 a 3 cuotas sin interés y un tope de reintegro de $25.000 por cuenta. Por otro lado, las compras con tarjeta de débito tienen un límite de reintegro de $10.000 y son exclusivas para titulares de Cuenta Sueldo.

El objetivo de esta promoción es no solo facilitar el acceso a regalos para el Día de las Infancias, sino también fortalecer la economía local. La respuesta de la comunidad ha sido favorable, incrementando el tráfico de clientes en los comercios participantes. Detalles adicionales y un listado completo de los comercios pueden consultarse en el sitio oficial del Banco Rioja.