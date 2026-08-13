Jueves, 13 de Agosto 2026
La Rioja

Madera impulsa el desarrollo local: apoyo a emprendedores en Olta

La vicegobernadora Teresita Madera visitó Olta para supervisar obras comunitarias y apoyar a emprendedores locales. Destacó la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo de la región.

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La vicegobernadora Teresita Madera visitó el domingo Olta, donde llevó adelante una agenda de trabajo centrada en el seguimiento de obras y el diálogo con emprendedores locales. Acompañada por el intendente Juan Urbano y la viceintendenta Ayelén Brizuela, Madera recorrió el avance del Café Literario y el Centro Cultural, conociendo los trabajos en curso.

Durante su visita, Madera enfatizó la relevancia de crear espacios para el encuentro y la cultura, destacando la importancia de la participación comunitaria. También tuvo la oportunidad de conocer a José y Yanina, una pareja de Buenos Aires que ha iniciado un emprendimiento de panadería llamado “Las Medialunas de José”. La vicegobernadora expresó su aprecio por quienes trabajan arduamente en sus proyectos de vida y reafirmó su compromiso de estar presente en cada rincón de la provincia.

El intendente Urbano resaltó la constante presencia de Madera en la localidad, subrayando el trabajo conjunto para atender las necesidades de la comunidad. Esta visita no solo apoya a los emprendedores, sino que también fortalece la relación entre el gobierno provincial y los municipios, promoviendo la participación ciudadana en la construcción de un futuro compartido.

Etiquetas: la rioja olta teresita madera obras públicas emprendedores participación ciudadana
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