Cecilia Córdoba renuncia como jueza y denuncia presiones políticas en su gestión

La jueza Cecilia Córdoba renunció a su cargo, citando 703 mil causas en trámite. Su salida no está vinculada a presiones políticas ni causas judiciales. ¿Cuáles serán sus próximos pasos?

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La jueza de instrucción Cecilia Córdoba anunció su dimisión al cargo judicial, una decisión que califica como «muy personal». En sus declaraciones, negó que su salida esté relacionada con causas en trámite o presiones políticas. Córdoba, quien tenía a su cargo 703 mil causas, mencionó que el doctor Barría asumirá la continuidad de sus expedientes.

También abordó los rumores sobre su vida personal y su relación pasada con el fiscal general, Vallejos, afirmando que esta forma parte de su historia, pero que no influye en su decisión actual. Ante la posibilidad de acciones legales por descalificaciones recibidas, afirmó que prefiere no hacer denuncias y que dejará todo en manos de Dios.

Respecto a la tramitación de su renuncia en la Legislatura provincial, se mostró optimista y aseguró que su decisión debería ser respetada. Por último, reveló que volverá a trabajar en la Cámara de Diputados y considerará la posibilidad de estudiar para Escribanía.