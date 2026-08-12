Gobernadores del Norte Grande exigen subsidios energéticos en reunión clave en Misiones

Diez gobernadores del Norte Grande se reunirán en Posadas para solicitar subsidios energéticos y fondos para infraestructura. También abordarán el impacto de El Niño en la región.

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Este miércoles se llevará a cabo una reunión de los diez gobernadores del Norte Grande en Posadas, Misiones, donde se abordarán temas cruciales como un subsidio para obtener tarifas diferenciadas de energía por “zonas cálidas”. La convocatoria incluye la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y se espera que los mandatarios discutan, entre otros temas, la infraestructura vial y la situación de la Hidrovía.

El gobernador anfitrión, Hugo Passalacqua, junto a sus colegas de Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero, trabajarán en una agenda de reclamos unificada. Uno de los puntos destacados será la presentación de un proyecto de ley para establecer tarifas diferenciadas en las zonas mencionadas, tal como propuso Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes.

A pesar de su apoyo a la media sanción en Diputados para el recorte de subsidios en zonas frías, los gobernadores suspendieron la aprobación en el Senado de la ley de “Zonas Frías” hasta que se cumplan los compromisos del ministro de Economía, Luis Caputo. También se discutirá el impacto del fenómeno de El Niño, que podría provocar intensas lluvias y aumento de los niveles de ríos en la región, lo que ha llevado a solicitar más recursos para obras viales y una revisión de los fondos del fideicomiso SisVial.