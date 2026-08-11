Propuesta del gobierno provincial busca restringir la compra de tierras rurales a extranjeros

El Gobierno de La Rioja propone un proyecto de ley que limita al 3% la tenencia de tierras por extranjeros, buscando proteger recursos naturales y fomentar la soberanía alimentaria. La discusión en la Legislatura se anticipa intensa, con opiniones divididas sobre su impacto económico.

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Un nuevo proyecto de ley ha sido enviado a la Legislatura por el Gobierno de la Provincia de La Rioja con el fin de proteger la superficie rural. Este proyecto busca limitar al 3% la tenencia de tierras en manos extranjeras y establecer controles rigurosos sobre el uso del agua y los recursos estratégicos. La iniciativa, redactada por el asesor general de la Gobernación, Pedro Goyochea, será debatida formalmente esta semana.

Actualmente, el 2,80% de las tierras rurales de la provincia pertenece a extranjeros, lo que ha generado inquietud en la ciudadanía y sectores productivos. La ley también propone la exclusión de áreas críticas para la soberanía y el medio ambiente, prohibiendo la comercialización de terrenos en zonas de frontera y cerca de cuerpos de agua.

La propuesta ha sido bien recibida por algunos grupos que buscan fortalecer la soberanía alimentaria, aunque ha suscitado controversia por su posible impacto en la inversión y el desarrollo económico. La discusión legislativa promete ser intensa, ya que se deberán equilibrar las preocupaciones acerca de la protección del territorio con la necesidad de atraer capitales para el crecimiento económico de la región.