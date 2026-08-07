Sábado, 8 de Agosto 2026
Política

Vecinos de La Rioja se movilizan contra la nueva ley de propiedad impulsada por diputada Pedrali

La movilización en La Rioja reunió a numerosos participantes en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, evidenciando una creciente preocupación por la soberanía nacional. La diputada Gabi Pedrali destacó la importancia de defender los derechos y recursos del país.

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Vecinos de La Rioja se movilizan contra la nueva ley de propiedad impulsada por diputada Pedrali
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Una gran movilización se llevó a cabo en la ciudad de La Rioja, donde diversas organizaciones y ciudadanos expresaron su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, actualmente en debate en el Senado. La diputada nacional Gabi Pedrali compartió imágenes del evento y destacó la importancia de la protesta en un contexto más amplio de resistencia en todo el país.

Pedrali afirmó en sus redes sociales que los argentinos marcharon por derechos que no se negocian, criticando al gobierno por intentar avanzar con una ley que, según ella, debilita la capacidad del Estado para proteger los intereses de la población. La preocupación por la posible vulneración de derechos fundamentales y la justicia social fue un tema recurrente entre los manifestantes.

La situación en La Rioja se enmarca dentro de un movimiento más grande que ha visto movilizaciones en diversas provincias, reflejando un creciente activismo de la sociedad civil en la defensa de sus derechos. Las palabras finales de Pedrali, “¡La Patria se defiende! ¡La soberanía no se entrega!”, resonaron entre los asistentes, subrayando la importancia de la unidad ciudadana ante los desafíos actuales.

Etiquetas: la rioja movilización propiedad privada política argentina derechos ciudadanos
TL;DR

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