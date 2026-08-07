Sábado, 8 de Agosto 2026
Política

Protestas masivas en La Rioja por la defensa de la soberanía y los recursos naturales

Miles de personas se manifestaron en La Rioja en defensa de la soberanía y recursos nacionales, preocupados por cambios en desalojos y la Ley de Manejo del Fuego. La protesta unió a diversos sectores sociales y políticos.

Redacción
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Protestas masivas en La Rioja por la defensa de la soberanía y los recursos naturales
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La movilización en La Rioja reunió a miles de ciudadanos en defensa de la soberanía y los recursos nacionales, en un evento que tuvo lugar en la Plaza 25 de Mayo. Este acto, en línea con las protestas a nivel federal, congregó a sindicatos, organizaciones sociales, movimientos ambientales y agrupaciones de derechos humanos, quienes expresaron su rechazo a cambios en la propiedad y manejo del territorio.

Los manifestantes mostraron su preocupación por las modificaciones relacionadas con desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. Con banderas argentinas y carteles, familias y jóvenes marcharon por las calles, demandando la preservación del patrimonio natural y productivo del país.

Esta movilización es parte de un movimiento más amplio que se llevó a cabo simultáneamente en diversas localidades de Argentina, reflejando un creciente activismo ciudadano en temas que afectan directamente su futuro y el manejo de los recursos naturales, en un contexto donde las decisiones políticas pueden impactar la vida cotidiana.

Etiquetas: la rioja protesta defensa de la soberanía recursos naturales movilización derechos humanos
TL;DR

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