Domingo, 16 de Agosto 2026
La Rioja

El Congreso de Canto con Caja destaca la importancia del patrimonio cultural en la educación riojana

Hasta el 15 de agosto, La Rioja alberga el 4º Congreso de Canto con Caja, un espacio para reflexionar sobre la preservación de este patrimonio cultural. Con paneles y talleres, se busca fortalecer la transmisión de saberes a nuevas generaciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
El Congreso de Canto con Caja destaca la importancia del patrimonio cultural en la educación riojana
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El 4º Congreso de Canto con Caja se lleva a cabo en el Centro Polivalente de Arte hasta este sábado 15 de agosto, reuniendo a docentes, estudiantes, artistas y especialistas en un espacio dedicado a la preservación y transmisión de esta expresión cultural. Organizado por el Ministerio de Educación, el evento tiene como lema “Canto con Caja: Patrimonio Cultural y Prácticas Educativas”, y está declarado de Interés Educativo provincial.

A lo largo del congreso se realizan paneles, talleres y seminarios que fomentan el intercambio de saberes y la reflexión colectiva sobre el Canto con Caja. Este evento, que cuenta con la participación de referentes de otras provincias, busca fortalecer la enseñanza de esta práctica cultural en las nuevas generaciones y su integración en el ámbito educativo.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, enfatizó la importancia de conocer y valorar la identidad cultural en la construcción del presente y el futuro. Resaltó también el trabajo conjunto de las instituciones involucradas y la necesidad de mantener un vínculo sólido entre educación, territorio y patrimonio.

Etiquetas: la rioja canto con caja congreso patrimonio cultural educación ministerio de educación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5420 articles →

Artículos relacionados

Modificación de la ordenanza de nocturnidad: impacto en la vida nocturna de La Rioja

Cierre de inscripciones para "Revolucioná tu Oficio": ¿qué deben saber los interesados?

Madera impulsa el desarrollo local: apoyo a emprendedores en Olta

Semana de las Juventudes en La Rioja: actividades y sorpresas para los jóvenes locales

El Concejo Deliberante busca proteger tierras locales con nuevo Código de Nocturnidad

Banco Rioja ofrece 30% de ahorro en comercios: una oportunidad para los compradores locales

Geólogo alerta sobre las fallas geológicas activas en La Rioja y sus riesgos sísmicos

Iniciativa de la Secretaría de la Mujer busca proteger a las víctimas en La Rioja

Avances en la adjudicación de terrenos en Chilecito benefician a futuros propietarios
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar