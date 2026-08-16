El Congreso de Canto con Caja destaca la importancia del patrimonio cultural en la educación riojana

Hasta el 15 de agosto, La Rioja alberga el 4º Congreso de Canto con Caja, un espacio para reflexionar sobre la preservación de este patrimonio cultural. Con paneles y talleres, se busca fortalecer la transmisión de saberes a nuevas generaciones.

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El 4º Congreso de Canto con Caja se lleva a cabo en el Centro Polivalente de Arte hasta este sábado 15 de agosto, reuniendo a docentes, estudiantes, artistas y especialistas en un espacio dedicado a la preservación y transmisión de esta expresión cultural. Organizado por el Ministerio de Educación, el evento tiene como lema “Canto con Caja: Patrimonio Cultural y Prácticas Educativas”, y está declarado de Interés Educativo provincial.

A lo largo del congreso se realizan paneles, talleres y seminarios que fomentan el intercambio de saberes y la reflexión colectiva sobre el Canto con Caja. Este evento, que cuenta con la participación de referentes de otras provincias, busca fortalecer la enseñanza de esta práctica cultural en las nuevas generaciones y su integración en el ámbito educativo.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, enfatizó la importancia de conocer y valorar la identidad cultural en la construcción del presente y el futuro. Resaltó también el trabajo conjunto de las instituciones involucradas y la necesidad de mantener un vínculo sólido entre educación, territorio y patrimonio.