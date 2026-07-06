Lunes, 6 de Julio 2026
La Rioja

Receso invernal en escuelas municipales comenzará anticipadamente el 6 de julio

El receso invernal se adelanta para las instituciones educativas municipales desde el 6 de julio, buscando optimizar la culminación del cuatrimestre y atender las demandas laborales del personal.

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Redacción Equipo Editorial
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El adelanto del receso invernal para los niños y niñas de las instituciones educativas municipales comenzará el lunes 6 de julio, según lo dispuesto por la Subsecretaría de Educación Municipal, liderada por el Mg. Guillermo Pereyra. Esta medida tiene como objetivo facilitar la finalización del cuatrimestre y la planificación de actividades pendientes, permitiendo a los docentes y al personal administrativo cumplir con sus responsabilidades en un horario reducido.

Las jornadas tendrán un horario establecido de 10:00 a 12:00 horas para el turno mañana y de 14:00 a 16:00 horas para el turno tarde. Además, el personal administrativo y de servicios generales se ajustará a esta reducción horaria según las necesidades del servicio. Esta estrategia busca no solo cumplir con las exigencias académicas, sino también atender las demandas laborales de los trabajadores durante este periodo.

La comunidad educativa ha recibido positivamente esta resolución, que considera tanto el bienestar de los estudiantes como la carga laboral de los docentes y el personal administrativo. La Subsecretaría de Educación está enfocada en crear un ambiente propicio para el aprendizaje, equilibrando el descanso necesario con la continuidad de las actividades escolares.

Esta decisión forma parte de un plan más amplio para mejorar la gestión educativa en la región, reflejando el compromiso de las autoridades locales con el desarrollo integral de los jóvenes. Las próximas semanas serán determinantes para evaluar el impacto de esta medida en el ámbito educativo de la ciudad.

Etiquetas: la rioja educación receso invernal docentes estrategia educativa municipalidad
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