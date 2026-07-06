Estudiantes podrán ausentarse por el partido Argentina vs Egipto, según Educación

El Ministerio de Educación ha decidido otorgar un permiso especial a todos los niveles y modalidades del sistema educativo debido al partido entre Argentina y Egipto por el Mundial de Fútbol. Esta medida busca facilitar la participación en un evento que genera gran interés en la población, asegurando al mismo tiempo que las actividades escolares se reanuden tras el encuentro.
El permiso estará vigente desde el martes 7 de julio a las 11:30 hs hasta las 18:00 hs, momento en el que se normalizarán las actividades en las instituciones educativas. La disposición ha sido bien recibida por padres y estudiantes, quienes han manifestado su entusiasmo por poder seguir el partido sin afectar sus obligaciones académicas.
Esta decisión se inscribe en un esfuerzo más amplio de las autoridades educativas por integrar actividades recreativas y deportivas al ámbito escolar, promoviendo el bienestar estudiantil y la identidad nacional. Se anticipa que durante el día del partido, las escuelas llevarán a cabo actividades relacionadas con el fútbol, como debates y charlas, para disfrutar del evento de forma educativa.