La Selección Argentina se impone en un agónico triunfo en el Mundial 2026

Argentina venció a Cabo Verde 3-2 en Miami y se clasificó a Octavos de Final del Mundial 2026, convirtiéndose en el partido más visto del día con 34.9 de rating en Telefe.

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El partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde del 3 de julio fue un evento destacado en la programación de televisión, alcanzando un rating de 34.9 en Telefe, lo que lo convirtió en lo más visto del día. Argentina ganó el encuentro 3-2 en Miami, logrando así su clasificación a los Octavos de Final del Mundial 2026.

Lionel Messi abrió el marcador en el primer tiempo, pero Cabo Verde logró igualar el partido en el segundo tiempo. A pesar de las dificultades, Lisandro Martínez y Cristian Romero anotaron los goles decisivos que aseguraron la victoria para Argentina. La transmisión del post partido también tuvo una gran audiencia, con 24.8 de rating.

En comparación, otros programas de televisión obtuvieron índices mucho más bajos, con Mediodía noticias de El Trece alcanzando solo 4.7. En general, el rating del viernes mostró que la audiencia se volcó mayormente hacia el fútbol, resaltando el impacto del evento en la televisión argentina.