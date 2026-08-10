Fabricio Maturano, subcampeón mundial de BMX, fue recibido por el gobernador Quintela

El ciclista riojano Fabricio Maturano se consagró subcampeón mundial en BMX a los 45 años, tras 20 años de ausencia en competencias internacionales, destacando el prestigio de La Rioja en el deporte.

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El ciclista Fabricio Maturano se destacó en el Campeonato Mundial de BMX realizado en Brisbane, Australia, donde obtuvo el subcampeonato en la categoría Cruceros de 45 años. Este logro marca un regreso significativo para el deportista, quien no competía en un evento internacional desde hacía dos décadas.

Durante su encuentro con el gobernador Ricardo Quintela, Maturano expresó su agradecimiento por el apoyo constante del Gobierno provincial hacia el deporte. “Volver a competir un Mundial fue un sueño. Este es un logro personal, para mi familia y para La Rioja”, afirmó el ciclista, destacando el orgullo de representar a su provincia.

El subcampeonato de Maturano refuerza la tradición ciclística de La Rioja y pone de relieve el compromiso del gobierno provincial con sus deportistas. “Me debía una final del mundo porque, sinceramente, durante todo este tiempo no había tenido la oportunidad de volver a competir en un Mundial”, concluyó.