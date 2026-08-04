Mercado, figura del Mundial, podría dejar Argentina por una millonaria propuesta italiana

La Roma presentó una oferta de 17 millones de euros por Nahuel Molina, buscando cerrar el fichaje antes del 10 de agosto. Las negociaciones avanzan para sumar al defensor al equipo italiano.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Roma ha realizado una oferta formal de 17 millones de euros al Atlético de Madrid para adquirir a Nahuel Molina, defensor argentino y campeón del mundo en Qatar 2022. El club italiano busca cerrar el acuerdo antes del próximo lunes 10 de agosto, fecha en la que Molina tiene previsto reincorporarse a los entrenamientos con el Atleti.

La propuesta incluye una suma fija y bonos que podrían aumentar el monto final. Si se concretara el fichaje, Molina se sumaría a un plantel que ya cuenta con figuras como Paulo Dybala y Matías Soulé. Recientemente, la Roma también anunció la llegada del delantero Santiago Castro, tras pagar 35 millones de euros al Bologna.

El contrato actual de Molina con el Atlético se extiende hasta el 30 de junio de 2027, y aunque se estima que su valor de mercado es de 15 millones de euros, el club español podría pedir una cifra mayor. Las próximas reuniones entre los clubes y el representante del jugador serán cruciales para finalizar los detalles de la negociación.