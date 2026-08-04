Miércoles, 5 de Agosto 2026
Deportes

Mercado, figura del Mundial, podría dejar Argentina por una millonaria propuesta italiana

La Roma presentó una oferta de 17 millones de euros por Nahuel Molina, buscando cerrar el fichaje antes del 10 de agosto. Las negociaciones avanzan para sumar al defensor al equipo italiano.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 1 min de lectura
Mercado, figura del Mundial, podría dejar Argentina por una millonaria propuesta italiana
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Roma ha realizado una oferta formal de 17 millones de euros al Atlético de Madrid para adquirir a Nahuel Molina, defensor argentino y campeón del mundo en Qatar 2022. El club italiano busca cerrar el acuerdo antes del próximo lunes 10 de agosto, fecha en la que Molina tiene previsto reincorporarse a los entrenamientos con el Atleti.

La propuesta incluye una suma fija y bonos que podrían aumentar el monto final. Si se concretara el fichaje, Molina se sumaría a un plantel que ya cuenta con figuras como Paulo Dybala y Matías Soulé. Recientemente, la Roma también anunció la llegada del delantero Santiago Castro, tras pagar 35 millones de euros al Bologna.

El contrato actual de Molina con el Atlético se extiende hasta el 30 de junio de 2027, y aunque se estima que su valor de mercado es de 15 millones de euros, el club español podría pedir una cifra mayor. Las próximas reuniones entre los clubes y el representante del jugador serán cruciales para finalizar los detalles de la negociación.

Etiquetas: argentina fútbol transferencia nahuel molina atlético de madrid roma
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5244 articles →

Artículos relacionados

Salta acogerá el campeonato regional de básquet U13: un evento clave para jóvenes deportistas

La Copa Mundial de Natación de Invierno genera entusiasmo en los deportistas argentinos

Tiziano Vera de Chepes se une a la Preselección Argentina Sub-15 en una gran oportunidad deportiva

Empate emocionante en el clásico de fútbol en Chilecito entre Estrella y Los Andes

Joaquín Víctor González lidera la Zona A tras triunfo en Vichigasta sobre San Buenaventura

River Plate busca cerrar el fichaje de Thiago Almada por 20 millones de dólares

Empate agónico entre Boca y Newell's: el Torneo Clausura se enciende en Rosario

Gimnasia suma tres puntos clave en su lucha por la clasificación a la Sudamericana

Barracas Central continúa invicto en el Clausura tras vencer a Deportivo Riestra
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar