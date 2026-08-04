Martes, 4 de Agosto 2026
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Tiziano Vera de Chepes se une a la Preselección Argentina Sub-15 en una gran oportunidad deportiva

Tiziano Vera, de Chepes, fue convocado a la Preselección Argentina Sub-15, un hito para el fútbol de la región y un estímulo para jóvenes deportistas en La Rioja.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Tiziano Vera, un joven futbolista de Chepes, ha sido convocado para la Preselección Argentina Sub-15, lo que marca un hito importante para el deporte en la región. La noticia fue confirmada por el propio Vera en una entrevista radial, donde expresó su alegría por esta oportunidad que puede cambiar el rumbo de su carrera. La convocatoria oficial está programada para el 30 de agosto.

Actualmente, Vera juega en el fútbol cordobés, formando parte de las divisiones de Las Palmas y de la Novena División de Talleres de Córdoba. Su preparación incluye entrenamientos intensivos y un fuerte compromiso con sus estudios. La noticia de su llamado lo sorprendió mientras estaba en la escuela, cuando dirigentes de su club y un profesor le comunicaron la nueva.

Este logro no solo representa un avance personal para Tiziano, sino que también destaca la importancia del trabajo de los clubes formadores en la Liga del Sur Riojano. Agradecido por el apoyo de su familia, amigos y clubes donde comenzó su carrera, Vera se convierte en una fuente de inspiración para muchos jóvenes deportistas de Chepes y de la provincia.

Etiquetas: chepes fútbol selección argentina sub-15 talento emergente deportes liga del sur riojano
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