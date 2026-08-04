Efemérides del 4 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 4 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 4 de agosto de 2026

1905 – Argentina: un grupo de jóvenes funda el Club Atlético Estudiantes, luego conocido como Estudiantes de La Plata.

– Argentina: un grupo de jóvenes funda el Club Atlético Estudiantes, luego conocido como Estudiantes de La Plata. 1914 – en el Teatro Colón (Buenos Aires) se estrena la ópera El sueño del alma, del compositor argentino Carlos López Buchardo.

– en el Teatro Colón (Buenos Aires) se estrena la ópera El sueño del alma, del compositor argentino Carlos López Buchardo. 1957 – Juan Manuel Fangio gana el Gran Premio de Alemania y se consagra campeón mundial de Fórmula 1 por quinta vez.

– Juan Manuel Fangio gana el Gran Premio de Alemania y se consagra campeón mundial de Fórmula 1 por quinta vez. 1968 – en Buenos Aires (Argentina), el equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro se consagra como el primer campeón invicto del fútbol de ese país.

– en Buenos Aires (Argentina), el equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro se consagra como el primer campeón invicto del fútbol de ese país. 1976 – en Argentina, un atentado ordenado por la Dictadura militar acabó con la vida del entonces Obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, férreo defensor de los derechos humanos.

– en Argentina, un atentado ordenado por la Dictadura militar acabó con la vida del entonces Obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, férreo defensor de los derechos humanos. 1998 – Genaro Alberto Olivieri, tenista argentino.

– Genaro Alberto Olivieri, tenista argentino. 2000 – Ignacio Schor, futbolista argentino.

– Ignacio Schor, futbolista argentino. 2000 – Ramiro Rattero, baloncestista argentino.

– Ramiro Rattero, baloncestista argentino. 2004 – Paraguay: ingresan en prisión cinco personas acusadas de homicidio, por el incendio en un supermercado de Asunción en el que murieron cerca de 500 personas.

– Paraguay: ingresan en prisión cinco personas acusadas de homicidio, por el incendio en un supermercado de Asunción en el que murieron cerca de 500 personas. 2021 – en los Tokio 2020, en el debut del Skateboarding Park como disciplina olímpica, Sky Brown se consagró con la medalla de bronce, convirtiéndose en la deportista británica más joven en subirse a un podio en toda la historia de los Juegos Olímpicos, con 13 años de edad.

💡 ¿Sabías que...? El 4 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Bélgica, marcando el inicio de la invasión alemana en la Primera Guerra Mundial. Este acto de agresión llevó a que el Reino Unido entrara en guerra contra Alemania, lo que cambió el rumbo de la historia europea. La invasión fue un momento clave que desató un conflicto que duraría cuatro años y causaría millones de muertes.

En el mundo: 4 de agosto de 2026