Efemérides del 4 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 4 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 4 de agosto de 2026
- 1905 – Argentina: un grupo de jóvenes funda el Club Atlético Estudiantes, luego conocido como Estudiantes de La Plata.
- 1914 – en el Teatro Colón (Buenos Aires) se estrena la ópera El sueño del alma, del compositor argentino Carlos López Buchardo.
- 1957 – Juan Manuel Fangio gana el Gran Premio de Alemania y se consagra campeón mundial de Fórmula 1 por quinta vez.
- 1968 – en Buenos Aires (Argentina), el equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro se consagra como el primer campeón invicto del fútbol de ese país.
- 1976 – en Argentina, un atentado ordenado por la Dictadura militar acabó con la vida del entonces Obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, férreo defensor de los derechos humanos.
- 1998 – Genaro Alberto Olivieri, tenista argentino.
- 2000 – Ignacio Schor, futbolista argentino.
- 2000 – Ramiro Rattero, baloncestista argentino.
- 2004 – Paraguay: ingresan en prisión cinco personas acusadas de homicidio, por el incendio en un supermercado de Asunción en el que murieron cerca de 500 personas.
- 2021 – en los Tokio 2020, en el debut del Skateboarding Park como disciplina olímpica, Sky Brown se consagró con la medalla de bronce, convirtiéndose en la deportista británica más joven en subirse a un podio en toda la historia de los Juegos Olímpicos, con 13 años de edad.
El 4 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Bélgica, marcando el inicio de la invasión alemana en la Primera Guerra Mundial. Este acto de agresión llevó a que el Reino Unido entrara en guerra contra Alemania, lo que cambió el rumbo de la historia europea. La invasión fue un momento clave que desató un conflicto que duraría cuatro años y causaría millones de muertes.
En el mundo: 4 de agosto de 2026
- 886 – a la muerte de Muhammad I, su hijo Al-Mundir es nombrado en Córdoba sexto emir omeya.
- 1135 – en la península italiana, las tropas pisanas atacan la ciudad de Amalfi.
- 1435 – en Ponza, la flota de Alfonso V de Aragón es derrotada por los genoveses.
- 1484 – el rey Fernando el Católico recrimina al Consejo de Ciento de Barcelona su oposición a los juicios de la Inquisición.
- 1496 – en la isla La Española el español Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda la ciudad de Santo Domingo, primera ciudad europea permanente en América y que hoy es la capital de la República Dominicana.
- 1526 – cuatro días después del fallecimiento de su compañero en la expedición hacia las islas Molucas, Jofre García de Loaysa, muere en la nave Victoria Juan Sebastián Elcano, el navegante español que en 1522 había concluido la primera vuelta al mundo.
- 1540 – en Perú se funda la ciudad de Yungay.
- 1578 – Batalla de Alcazarquivir, entre tropas portuguesas y marroquíes, en la que pereció el rey Sebastián I de Portugal.
- 1693 – en la región de Champaña (Francia), el fraile Dom Perignon inventó el champán.
- 1704 – en Gibraltar, tras dos días de asedio anglo-neerlandés, capitula la guarnición española de Gibraltar y el contralmirante George Rooke toma posesión de la plaza en nombre de Inglaterra.
- 1782 – en Viena (Austria) el compositor Wolfgang Amadeus Mozart se casa con Constanze Weber.
- 1789 – en Francia, la Asamblea Nacional de la Revolución francesa abole los privilegios de la aristocracia y del régimen feudal.
- 1800 – en Colombia se funda la ciudad de Sonsón.
- 1818 – en Chile se crea la Academia de Jóvenes Guardiamarinas, conocida actualmente como Escuela Naval Arturo Prat.
- 1846 – el Estado de Iowa es admitido en la Unión estadounidense.
- 1851 – en Nicaragua, un golpe militar encabezado por el general conservador Trinidad Muñoz derriba al presidente Laureano Pineda (1802-1853).
- 1859 – en Costa Rica, un grupo de soldados secuestra al presidente Juan Rafael Mora Porras y lo traslada por mar hasta Guatemala.
- 1880 – en el Vaticano, el papa León XIII declara a santo Tomás de Aquino «patrono» de todos los centros educativos católicos del mundo.
- 1881 – en Sevilla (España) se registra el récord de temperatura más alta en Europa: 50,0 °C.
- 1886 – en Colombia, Rafael Núñez traiciona el juramento de defender la Constitución de Río Negro (1863) y promulga la Constitución de la República de Colombia, lo cual acaba con el federalismo y abre paso a los 44 años de la hegemonía conservadora Que acaban con la llegada a la presidencia del boyacense Enrique Olaya Herrera.
- 1897 – en el yacimiento arqueológico de La Alcudia, en Elche (España) se descubre la Dama de Elche.
- 1901 – el deterioro de las relaciones entre Venezuela y Colombia origina un peligro de guerra inminente.
- 1903 – en el Vaticano, tras cinco días de deliberaciones, el cónclave de cardenales elige papa al cardenal Giuseppe Sarto, que adopta el nombre de Pío X.
- 1905 – Argentina: un grupo de jóvenes funda el Club Atlético Estudiantes, luego conocido como Estudiantes de La Plata.
- 1906 – cerca de Cabo de Palos (España) naufraga el Sirio. Mueren ahogadas más de doscientas personas.
- 1907 – en Marruecos, la ciudad de Casablanca es bombardeada por el buque francés Galilée.
- 1907 – en La Coruña, España, se publica el primer ejemplar de la revista A Nosa Terra.
- 1909 – en España se acuerda suprimir la redención del servicio militar por dinero.
- 1909 – en Suecia, una huelga general de 300 000 obreros paraliza el país.
- 1909 – miles de albaneses se manifiestan contra la situación que se perfila en Creta.
- 1914 – en el Teatro Colón (Buenos Aires) se estrena la ópera El sueño del alma, del compositor argentino Carlos López Buchardo.
- 1914 – en Bélgica ―en el marco de la Primera Guerra Mundial― el ejército alemán invade el país.
- 1914 – en Alemania, el Reichstag aprueba por unanimidad los créditos de guerra.
- 1915 – en el Vístula, las tropas austro-húngaras ocupan la ciudad de Ivangorod.
- 1917 – el inventor francés Lucien Lévy presenta la patente referida de un receptor heterodino.
- 1919 – fuerzas rumanas entran en Budapest y los dirigentes soviéticos abandonan el país, en la que está considerada como primera la derrota mundial del comunismo. La República de los Consejos de Hungría desaparece así después de 133 días de existencia.
- 1921 – el general de división Juan Picasso González es nombrado juez instructor para esclarecer los hechos del Desastre de Annual.
- 1922 – se publica Trilce, obra poética del escritor peruano César Vallejo (1892-1938).
- 1925 – en Checoslovaquia, las crecidas de los ríos durante el verano causan graves inundaciones.
- 1927 – en España, el Gobierno prohíbe trabajar a las mujeres desde las 21.00 hasta las 5.00.
- 1933 – en India, el Gobierno británico encarcela al líder indio Mojandas Gandhi por su llamamiento a la desobediencia civil.
- 1934 – Bulgaria y la Unión Soviética establecen relaciones diplomáticas.
- 1934 – en Reino Unido, el Britannia vence en la prueba para grandes yates de la regata de Cowes.
- 1936 – en Grecia, ante la situación política y social, el rey Jorge II otorga plenos poderes a Metaxas, quien comienza a gobernar dictatorialmente.
- 1937 – en Venezuela se funda la Guardia Nacional siguiendo el modelo de la Guardia Civil española.
- 1937 – en España, el Gobierno de Burgos (zona sublevada durante la Guerra Civil) establece por decreto los Estatutos de FE de las JONS.
- 1943 – en Daugavpils (Letonia) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 36,4 °C.
- 1944 – en el lado occidental de la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos) ―en el marco del Holocausto judío― un informador que nunca fue identificado delata ante agentes de la Grüne Polizei nazi el escondrijo (el Achterhuis) donde se ocultaba la niña Ana Frank (13 años) con su familia desde la ocupación alemana, desde el 9 de julio de 1942 hasta esa fecha. Ana Frank es conocida por el diario que escribió durante el tiempo que pasó escondida en el Achterhuis.
- 1946 – en Chile, Gabriel González Videla es elegido presidente.
- 1946 – en la Unión Soviética, el líder Stalin censura la divulgación de la película La conjura de los Boyardos, segunda parte de Iván, el Terrible, de Serguéi Eisenstein (1898‑1948).
- 1950 – en Venezuela, dos fuertes terremotos sacuden el oeste del país: la ciudad de El Tocuyo queda totalmente destruida.
- 1950 – Vichinsky, representante de la Unión Soviética ante la ONU, pide la retirada de las tropas extranjeras de Corea.
- 1950 – en la calle de Malasaña (Madrid, España), 27 personas resultan intoxicadas por el escape de gas de cloro de una fábrica de lejía.
- 1952 – en Honolulú (Hawái), el Consejo del Pacífico (formado por Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia) celebra su primera reunión y decide crear un consejo permanente.
- 1955 – en Bogotá (Colombia), el diario El Tiempo es clausurado por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla.
- 1955 – el atleta belga Roger Moens bate el récord del mundo de 800 metros, con una marca de 1 m, 45 s, 7/10. La plusmarca anterior estaba en poder del alemán Harbig desde 1939.
- 1956 – se publica en Madrid el bando municipal con el que se inicia la llamada "campaña del silencio".
- 1957 – Juan Manuel Fangio gana el Gran Premio de Alemania y se consagra campeón mundial de Fórmula 1 por quinta vez.
- 1958 – España ingresa en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional.
- 1958 – los ciclistas Raúl Motos y Joaquín Polo fallecen por insolación en la Vuelta a Portugal.
- 1960 – el III Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en Bogotá, rechaza la expresión América Latina por considerarla incorrecta.
- 1960 – el avión cohete X-15 alcanza, con una velocidad de 3440 km/h, un nuevo récord de velocidad para aviones tripulados.
- 1961 – en Reino Unido, el Parlamento británico aprueba la adhesión a la CEE propuesta por el Gobierno.
- 1964 – en Barcelona (España) se estrena la película El espontáneo, de Jorge Grau.
- 1964 – en Vietnam del Norte, la aviación estadounidense empieza a bombardear las zonas habitadas por civiles.
- 1965 – en Estados Unidos, el presidente Lyndon Johnson solicita al Congreso la aprobación de 1700 millones de dólares para el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Vietnam.
- 1968 – la aviación israelí ataca campos de comandos palestinos.
- 1968 – en Buenos Aires (Argentina), el equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro se consagra como el primer campeón invicto del fútbol de ese país.
- 1969 – en Uganda, los tenistas españoles Manuel Orantes y Juan Gisbert, ganan la Copa Galea de Tenis.
- 1970 – en Granada (España) se aprueba el convenio colectivo del sector de la construcción, que afecta a 600 empresas y a 12 000 trabajadores.
- 1972 – en Italia, la organización Septiembre Negro sabotea un oleoducto y causa 17 heridos.
- 1974 – un atentado contra el expreso Roma-Múnich, reivindicado por los neofascistas de Orden Negro causa 12 muertos y 48 heridos, todos ellos italianos.
- 1975 – en Perú, el Gobierno deporta a varios políticos y periodistas peruanos, entre ellos dirigentes nacionales del APRA y articulistas de la revista Marka.
- 1976 – en Argentina, un atentado ordenado por la Dictadura militar acabó con la vida del entonces Obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, férreo defensor de los derechos humanos.
- 1976 – en España, se publica un Real Decreto por el que se concede la amnistía por delitos políticos durante la dictadura franquista.
- 1980 – en las islas del Caribe, el huracán Allen causa 70 muertos.
- 1983 – en Italia, Bettino Craxi es el primer socialista que preside un gobierno en ese país.
- 1984 – en África, la República de Alto Volta cambia de nombre y pasa a denominarse Burkina Faso.
- 1986 – en Melbourne (Australia) roban del Museo Nacional el cuadro de Picasso La mujer que llora, que sería devuelto días después.
- 1986 – la Unión Soviética confirma la reanudación de sus relaciones consulares con Israel.
- 1988 – el rey Hussein de Jordania cesa a 21 000 funcionarios tras su renuncia al control de Cisjordania.
- 1989 – el Gobierno y la oposición nicaragüense logran un pacto para celebrar elecciones libres en el próximo mes de febrero y para desmovilizar a la "contra".
- 1992 – triunfa la huelga general organizada por Nelson Mandela contra el Gobierno racista sudafricano.
- 1993 – Tanzania: firma de un acuerdo de paz que pone fin a tres años de guerra civil.
- 1994 – Guerra de los Balcanes: Belgrado rompe con los serbios de Bosnia al rechazar estos el plan de paz.
- 1994 – Cuba: comienza el éxodo masivo de balseros cubanos.
- 1994 – Sudán: Sudán entrega a Francia al superterrorista Carlos.
- 1994 – se descubre el tráfico ilegal de plutonio.
- 1996 – en la ciudad de Atlanta finalizan los Juegos Olímpicos de 1996.
- 1997 – En Arlés, Francia muere Jeanne Calment, la persona más longeva del mundo que se ha registrado. Tenía 122 años y 164 días.
- 1998 – en Ecuador, un devastador terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter destruye la ciudad de Bahía de Caráquez, dejando solo una víctima mortal.
- 1999 – el escocés George Robertson se convierte en nuevo secretario general de la OTAN en sustitución del español Javier Solana.
- 1999 – Dow Chemical y Union Carbide anuncian su fusión y crean el segundo grupo químico mundial, por detrás de DuPont, también estadounidense.
- 2002 – España: Nina Zhivanevskaia logra la medalla de oro en los 50 metros espalda de los Campeonatos de Europa de Natación, disputados en Berlín.
- 2002 – una cadena de atentados, reivindicados por Hamás y las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, se cobra la vida de quince personas en Israel y Cisjordania.
- 2003 – en las provincias españolas de Salamanca y Ávila (España) un incendio arrasa 8000 hectáreas.
- 2003 – el escritor brasileño Rubem Fonseca recibe el premio Juan Rulfo por el conjunto de su obra.
- 2004 – Paraguay: ingresan en prisión cinco personas acusadas de homicidio, por el incendio en un supermercado de Asunción en el que murieron cerca de 500 personas.
- 2004 – un cohete ruso lanza el satélite Amazonas, el mayor de la compañía de telecomunicaciones Hispasat.
- 2004 – la policía nigeriana descubre más de 50 cadáveres al sur del país, en zonas donde es habitual la práctica de magia negra.
- 2007 – se lanza la sonda espacial Phoenix con destino al planeta Marte.
- 2008 – por primera vez en sus casi 33 años de historia se produce una colisión de trenes en el Metro de Santiago. 7 personas resultan heridas.
- 2011 – en Chile, en el marco de las movilizaciones estudiantiles, se realiza una gran protesta en defensa de la educación pública por parte de estudiantes universitarios y secundarios, con una fuerte represión policial, y se oyeron cacerolazos en varias ciudades del país en apoyo al movimiento estudiantil.
- 2012 – el nadador estadounidense Michael Phelps gana su medalla olímpica número 22, superando la marca de 18 medallas que hasta entonces ostentaba la gimnasta soviética Larisa Latýnina, consolidándose como el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y como el mejor nadador de la historia.
- 2014 – en Bogotá (Colombia), el estudiante Sergio Urrego (16) se suicida debido a la discriminación de que fue víctima en la escuela Gimnasio Castillo Campestre.
- 2014 – el papa Francisco desautoriza y revoca la suspensión a divinis del ejercicio del sacerdocio con la que el papa anticomunista Juan Pablo II ―treinta años antes, en el marco de la Guerra fría― había castigado a los sacerdotes nicaragüenses Ernesto Cardenal (59), Fernando Cardenal (50, hermano del anterior), Miguel d'Escoto (51) y Edgard Parrales (71), debido a la adscripción de estos a la teología de la liberación.
- 2014 – en el Reino Unido, una amenaza obliga a que un avión de Qatar Airways fuese custodiado por un caza británico cuando se aproximaba al aeropuerto de Mánchester.
- 2017 – a las 16:35, el lago de Mirni irrumpe en la mina subterránea de diamantes de Mir (9340 km al este de Moscú). Mueren 8 trabajadores y 143 sobreviven, pues aún no habían descendido hasta el fondo. En la mina inundada quedaron enterrados 14 000 millones de euros en diamantes no recuperados.
- 2017 – en Caracas (Venezuela) toma posesión la nueva Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.
- 2017 – en el Reino Unidos, el aristócrata Felipe de Edimburgo abandona definitivamente su vida pública.
- 2018 – en Caracas (Venezuela) durante un discurso en la avenida Bolívar, en un acto en conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana se produce un atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro.
- 2020 – en Beirut (capital del Líbano), un par de explosiones masivas dejan al menos 135 muertos y más de 5000 heridos.
- 2021 – en los Tokio 2020, en el debut del Skateboarding Park como disciplina olímpica, Sky Brown se consagró con la medalla de bronce, convirtiéndose en la deportista británica más joven en subirse a un podio en toda la historia de los Juegos Olímpicos, con 13 años de edad.
- 2025 – se estrena la temporada 14 de la serie de televisión King of the Hill después de más de 15 años sin una temporada nueva