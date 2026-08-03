Martes, 4 de Agosto 2026
Economía

Quiebra de Curtume CBR S.A.: impacto en el empleo y la economía de Chilecito

La Justicia de Chilecito declaró la quiebra de Curtume CBR S.A. por una deuda de 174.800 dólares. Los administradores tienen cinco días para presentar documentación contable. Impacto inminente en el proceso de liquidación.

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Quiebra de Curtume CBR S.A.: impacto en el empleo y la economía de Chilecito
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La quiebra de la empresa Curtume CBR S.A. fue declarada por la Justicia de Chilecito, a raíz de un pedido del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., debido al incumplimiento de una sentencia por una deuda de 174.800 dólares. Esta resolución fue emitida por el Juzgado Civil, Comercial, Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, bajo la dirección de la jueza Karina Anabella Gómez, el 29 de junio de 2026.

La decisión surge tras la constatación del estado de cesación de pagos de la firma, que no cumplió con su obligación de saldar la deuda ni respondió a las intimaciones judiciales. La magistrada consideró que la insolvencia de la empresa es evidente, conforme a la Ley de Concursos y Quiebras.

Entre las medidas adoptadas, se ordenó el desapoderamiento inmediato de todos los bienes de la empresa, que serán administrados por un síndico designado. Además, se prohibieron pagos o entregas de activos a Curtume CBR S.A., y se estableció un plazo de cinco días para que los administradores y exdirectivos presenten la documentación contable requerida. Los acreedores tienen hasta el 15 de septiembre de 2026 para presentar sus solicitudes de verificación de créditos.

Etiquetas: chilecito curtume cbr s.a. quiebra justicia deuda banco de galicia
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