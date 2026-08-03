Martes, 4 de Agosto 2026
Economía

Crecimiento explosivo: las ventas de motos 0 km alcanzan cifras récord en julio

La venta de motos 0 km en Argentina creció un 30,4% interanual en julio, con 71.217 unidades patentadas. Este impulso se relaciona con el aumento del turismo internacional y el movimiento por vacaciones.

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En julio, la venta de motos 0 km en Argentina experimentó un crecimiento interanual del 30,4%, alcanzando un total de 71.217 unidades patentadas. Este aumento también se tradujo en un incremento mensual del 3,4% respecto a junio, de acuerdo con la información de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Comparando con julio de 2025, se vendieron 16.617 motos más, mientras que en el primer semestre se patentaron 511.986 unidades, lo que representa un notable aumento del 41,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Honda lidera el mercado con 15.209 unidades vendidas, seguida por Gilera y Motomel. Los modelos más populares incluyen la Honda Wave 110S, con 8.300 motos patentadas, y la Keller KN 110-8, con 6.288 unidades. Este auge en las ventas se atribuye al movimiento durante las vacaciones de invierno y al impacto positivo del turismo internacional en la región.

Etiquetas: argentina economía motovehículos ventas de motos turismo ACARA
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