Lunes, 27 de Julio 2026
Economía

Productores de Chilecito piden soluciones urgentes a EDELAR por crisis agrícola

Productores agroindustriales de La Rioja enfrentan una severa crisis marcada por la caída del consumo, acumulación de stock y altos costos de energía. Sin medidas inmediatas, el cierre de unidades productivas es inminente.

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Los productores agroindustriales de La Rioja enfrentan una crisis severa que afecta la agricultura, según lo expuesto en una reunión reciente con autoridades provinciales. La caída en las ventas y el aumento del stock no vendido han generado una gran preocupación entre los agricultores, quienes advierten sobre el impacto social de esta situación. José Luis Bellia, un destacado representante del sector, enfatizó la necesidad de una respuesta política coordinada para evitar la pérdida de puestos de trabajo.

La crisis se agrava por los altos costos de la energía eléctrica, un factor crucial para el riego de cultivos. Los productores dependen del suministro de electricidad para extraer agua mediante perforaciones, y el aumento en los costos operativos ha puesto en riesgo la viabilidad de sus cultivos. Además, han solicitado formalmente la refinanciación de deudas con EDELAR, que consideran impagables en el contexto actual.

Sin medidas inmediatas, muchos productores podrían enfrentar el cierre definitivo de sus unidades productivas. La situación de la cadena productiva en la región se torna crítica y los agricultores demandan acciones concretas que les permitan superar esta difícil etapa.

Etiquetas: la rioja agricultura crisis energética productores agroindustriales reunión autoridades economía
TL;DR

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