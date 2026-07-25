El default familiar en Argentina: un análisis de la crisis actual.

Más de 7 millones de argentinos enfrentan atrasos en sus pagos, según un informe del Banco Provincia. La pérdida de ingresos es la principal causa detrás del creciente default familiar.

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Más de 7 millones de argentinos enfrentan atrasos en el pago de sus deudas, según un informe del Banco Provincia. Este aumento en la mora se debe principalmente a la pérdida de ingresos y no a un incremento en el crédito. La situación afecta a todos los grupos de edad y tanto a hombres como a mujeres, reflejando un fenómeno de "default de las familias argentinas".

El informe detalla que, en julio de 2024, había 17,15 millones de personas con deudas, de las cuales 3,2 millones se encontraban en situación irregular. En dos años, aproximadamente 4 millones de argentinos cayeron en mora, lo que indica que muchas personas que antes cumplían con sus obligaciones financieras ahora enfrentan dificultades.

Además, el informe señala que la mora ha crecido en bancos, fintech y tarjetas de crédito, afectando a antiguos deudores que, hasta hace poco, podían manejar sus compromisos. La mayoría de quienes ahora tienen deudas irregulares ya contaban con obligaciones previas y solo un cuarto ingresó al sistema financiero recientemente.