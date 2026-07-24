Domingo, 26 de Julio 2026
Economía

Advertencia de ex FMI a Milei: se avecina el caos si no se actúa pronto

Los inversores están preocupados por la débil situación económica en Argentina, con expectativas de cambio para el segundo trimestre de 2027. La concentración del crecimiento en sectores primarios limita el empleo urbano.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 1 día 2 min de lectura
Advertencia de ex FMI a Milei: se avecina el caos si no se actúa pronto
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La situación económica en Argentina ha generado preocupación entre los inversores, quienes comienzan a dudar de la gestión del presidente Javier Milei. A pesar de las promesas de un crecimiento sostenido, los datos recientes indican una economía débil, con una actividad que se concentra en sectores primarios de bajo empleo. Alberto Ades, economista con experiencia en Nueva York, señala que el crecimiento observado en el primer trimestre no se traduce en beneficios para los centros urbanos.

Los analistas advierten que, si no se observa un cambio significativo en la economía, el gobierno podría enfrentar serias dificultades políticas de cara a las elecciones de 2027. Los tenedores de bonos temen un escenario similar al de 2019, lo que ha llevado a una creciente inquietud en Wall Street. Se establece un plazo para que la economía muestre signos de mejora: el segundo trimestre de 2027, cuando se definirán las candidaturas políticas.

La falta de derrame económico y la escasa mejora en los indicadores de actividad han llevado a algunos consultores a moderar sus expectativas. La atención está puesta en cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos meses, cruciales para el futuro político del gobierno actual.

Etiquetas: argentina economía gobierno nacional inflación elecciones
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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