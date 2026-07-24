Domingo, 26 de Julio 2026
Economía

Crecimiento económico en riesgo: caen indicadores clave en Fundar

El crecimiento económico es limitado, mientras que otros indicadores económicos descienden. La dependencia de las exportaciones de recursos naturales plantea serios riesgos.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 1 día 1 min de lectura
Crecimiento económico en riesgo: caen indicadores clave en Fundar
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La economía argentina muestra un leve crecimiento en las exportaciones relacionadas con recursos naturales, sin embargo, otros indicadores clave están en descenso. Esta situación genera preocupación entre analistas y expertos, quienes advierten sobre los riesgos de depender únicamente de este sector para el desarrollo nacional.

La Fundación para el Desarrollo Argentino (Fundar) ha alertado sobre la necesidad de diversificar la economía y fortalecer otros sectores que también son fundamentales para el progreso. A pesar de los datos positivos en exportaciones, la caída en la inversión y el consumo interno plantea un escenario complicado para el futuro económico del país.

Los especialistas enfatizan que es crucial implementar políticas que favorezcan un crecimiento equilibrado y sostenible, evitando así una dependencia excesiva de las exportaciones de recursos naturales que podrían no ser suficientes para enfrentar los desafíos económicos a largo plazo.

Etiquetas: argentina economía crecimiento indicadores recursos naturales
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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