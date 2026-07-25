Informe del Indec genera inquietud en el mercado argentino: análisis de datos claves

El EMAE registró una caída por segundo mes consecutivo, generando preocupaciones en el mercado argentino sobre la salud de la industria, comercio, empleo y salarios. ¿Qué prevén los economistas para el segundo semestre?

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El EMAE ha registrado una caída por segundo mes consecutivo, lo que ha generado preocupación en el mercado argentino. Esta situación refleja la debilidad en sectores clave como la industria, el comercio, el empleo y los salarios.

Los economistas han comenzado a hacer proyecciones sobre el comportamiento de la economía en el segundo semestre, pero el panorama actual se presenta complicado. La tendencia a la baja en el EMAE indica que se necesitan medidas para revitalizar la actividad económica y mejorar la situación de los trabajadores y las empresas.