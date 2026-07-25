Domingo, 26 de Julio 2026
Economía

Informe del Indec genera inquietud en el mercado argentino: análisis de datos claves

El EMAE registró una caída por segundo mes consecutivo, generando preocupaciones en el mercado argentino sobre la salud de la industria, comercio, empleo y salarios. ¿Qué prevén los economistas para el segundo semestre?

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 23 h 1 min de lectura
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El EMAE ha registrado una caída por segundo mes consecutivo, lo que ha generado preocupación en el mercado argentino. Esta situación refleja la debilidad en sectores clave como la industria, el comercio, el empleo y los salarios.

Los economistas han comenzado a hacer proyecciones sobre el comportamiento de la economía en el segundo semestre, pero el panorama actual se presenta complicado. La tendencia a la baja en el EMAE indica que se necesitan medidas para revitalizar la actividad económica y mejorar la situación de los trabajadores y las empresas.

Etiquetas: argentina economía empleo comercio indec
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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