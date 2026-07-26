Domingo, 26 de Julio 2026
Tecnología

La lucha por la soberanía tecnológica en medio del desguace científico en Argentina

La Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, creada en 1960, fue clave en el desarrollo de cohetes en Argentina. Su historia revela un interés militar desde sus inicios, especialmente en el contexto de la crisis del Canal de Beagle.

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
Hace 4 h 2 min de lectura
La lucha por la soberanía tecnológica en medio del desguace científico en Argentina
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) fue creada el 28 de enero de 1960 por el presidente Arturo Frondizi, bajo la Secretaría de Aeronáutica, en un contexto marcado por la carrera espacial. Esta iniciativa tuvo como primer director al ingeniero Teófilo Tabanera, reconocido como el "padre de la astronáutica argentina". Su objetivo inicial no era militar, sino el desarrollo de cohetes de investigación para estudiar la atmósfera, comenzando con el lanzamiento del Alfa Centauro el 2 de febrero de 1961.

Sin embargo, el interés militar en la cohetería surgió rápidamente. En 1979, en el marco de la crisis del Canal de Beagle, el brigadier Graffigna instó a la CNIE a desarrollar un cohete de uso militar. Este pedido fue recibido por el entonces presidente de la CNIE, el brigadier Sánchez Peña, y se enmarcó en un contexto de alta tensión entre Argentina y Chile. A pesar de las versiones encontradas sobre la naturaleza militar del Cóndor I, el exdirector de la CONAE, Conrado Varotto, afirmó que desde sus inicios el proyecto tenía un objetivo de defensa.

La CNIE funcionó hasta 1991, cuando fue reemplazada por la actual CONAE. La historia de este programa, que permaneció en secreto durante casi quince años, refleja las tensiones y desafíos de la época, además de las contradicciones que emergen en las narrativas sobre su desarrollo y finalidad.

Etiquetas: argentina política cohetería defensa conae historia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

22 articles →

Artículos relacionados

La tecnología enfrenta el desafío del edadismo en el acceso y la inclusión

Base Petrel: La nueva puerta de entrada a la Antártida y sus implicancias para Argentina

Santa Cruz implementa tecnología innovadora para revitalizar yacimiento petrolero

Desfinanciamiento en Ciencia y Tecnología: un golpe más al desarrollo nacional

Tecnología satelital: la final Argentina vs España llegará a todos los rincones del país

Jensen Huang regresa a Japón para rendir homenaje a Sega tras 30 años de historia

La ciencia investiga la posibilidad de recuperar recuerdos de personas fallecidas

Parques solares inteligentes: el futuro energético de Argentina se redefine con tecnología avanzada

Avances en genética ganadera: un impulso para la producción argentina
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar