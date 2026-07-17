Sábado, 18 de Julio 2026
Tecnología

Avances en genética ganadera: un impulso para la producción argentina

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología promueve la innovación genética en la ganadería, buscando mejorar la productividad y sostenibilidad del sector.

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
Hace 1 día 1 min de lectura
Avances en genética ganadera: un impulso para la producción argentina
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La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología está promoviendo avances en la innovación genética dentro del sector ganadero de Argentina. Este impulso busca mejorar la productividad y la calidad de la carne, así como la salud animal en el país.

Se están implementando diversas iniciativas que incluyen la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas que optimizan la reproducción y la genética de los animales. Estas acciones están dirigidas a fortalecer el sector ganadero, vital para la economía nacional.

La colaboración entre instituciones científicas y productores ganaderos es fundamental para alcanzar los objetivos planteados en este programa de innovación. A través de estas estrategias, se espera que la ganadería argentina logre un avance significativo en los próximos años.

Etiquetas: argentina innovación ganadería ciencia y tecnología gobierno nacional
TL;DR

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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

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