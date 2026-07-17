Avances en genética ganadera: un impulso para la producción argentina

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología está promoviendo avances en la innovación genética dentro del sector ganadero de Argentina. Este impulso busca mejorar la productividad y la calidad de la carne, así como la salud animal en el país.
Se están implementando diversas iniciativas que incluyen la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas que optimizan la reproducción y la genética de los animales. Estas acciones están dirigidas a fortalecer el sector ganadero, vital para la economía nacional.
La colaboración entre instituciones científicas y productores ganaderos es fundamental para alcanzar los objetivos planteados en este programa de innovación. A través de estas estrategias, se espera que la ganadería argentina logre un avance significativo en los próximos años.