Tecnología satelital: la final Argentina vs España llegará a todos los rincones del país

Este domingo, la final del Mundial 2026 entre Argentina y España se podrá ver en vivo en comunidades remotas gracias a una transmisión satelital. La Fundación Norma y Leo Werthein y DIRECTV llevarán la emoción del fútbol a lugares como la Base Esperanza y la Puna jujeña, conectando a argentinos en lugares aislados.

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La pasión por el fútbol argentino une a comunidades distantes, desde la fría Antártida hasta los áridos cerros jujeños. Este domingo, la Selección Argentina se enfrentará a España en la final del Mundial 2026, y gracias a una colaboración entre la Fundación Norma y Leo Werthein, DIRECTV, DSPORTS y TyC Sports, el partido será transmitido en vivo para todo el país, incluyendo áreas históricamente aisladas.

En la Base Esperanza, ubicada en el extremo sur, se ha instalado una antena satelital de 4,5 metros, permitiendo que aproximadamente 50 personas, incluidos más de 20 niños que asisten a la escuela local, disfruten del encuentro. Jorge Yrrutia, responsable del centro de comunicaciones allí, compartió su experiencia de la semifinal contra Inglaterra en condiciones extremas.

Al mismo tiempo, en la Puna jujeña, la señal del partido también ha llegado a la Escuela N° 233 "José Amancio Aparicio", donde la emoción del fútbol trasciende fronteras. Esta iniciativa no solo fomenta el entretenimiento, sino que busca cerrar la brecha digital en estas regiones remotas.