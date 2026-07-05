La tecnología transforma el tráfico de drogas, según un informe de la ONU

Un informe de la ONU destaca el creciente uso de la tecnología en el tráfico de drogas, lo que plantea desafíos significativos a nivel global en la lucha contra este delito.

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Un reciente informe de la ONU destaca cómo la tecnología ha transformado el tráfico de drogas a nivel global. El documento señala que el uso de herramientas digitales ha facilitado la comunicación entre narcotraficantes y ha optimizado las operaciones de distribución.

Asimismo, se menciona que la pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de estas tecnologías, permitiendo a las organizaciones delictivas adaptarse a las restricciones impuestas en varios países. Las plataformas digitales también han permitido una mayor visibilidad de los productos, lo que ha complicado los esfuerzos de las autoridades por combatir este fenómeno.

El informe sugiere que los gobiernos deben implementar estrategias más efectivas y adaptativas para hacer frente a este nuevo panorama, que incluye la capacitación de fuerzas de seguridad en el uso de tecnología para rastrear y desmantelar redes de tráfico de drogas.