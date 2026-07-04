Domingo, 5 de Julio 2026
Tecnología

Argentina lidera la innovación agrícola global con aprobación de nueva tecnología de maíz

Argentina se convierte en el primer país en aprobar una innovadora tecnología biotecnológica para el maíz, mejorando la protección contra plagas y fortaleciendo su competitividad en el mercado agroindustrial.

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
Hace 1 día 1 min de lectura
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Argentina se convierte en el primer país en el mundo en autorizar la comercialización de una nueva tecnología biotecnológica para el maíz, diseñada para controlar insectos lepidópteros que afectan la producción. Esta decisión fue oficializada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a través de la Resolución 80/2026.

La nueva herramienta busca ofrecer alternativas a los productores para mantener la eficacia en el control de plagas que limitan el rendimiento del maíz, un cultivo clave tanto para el mercado interno como para las exportaciones agroindustriales. La aprobación de esta tecnología es resultado de un exhaustivo proceso de evaluación científica y regulatoria, que asegura su cumplimiento con estándares internacionales.

Desde el Gobierno, se subraya que la incorporación de innovaciones es esencial para enfrentar los retos productivos derivados de la creciente presión de plagas. Con esta medida, el país refuerza su liderazgo en el ámbito agrícola y busca contribuir a la sustentabilidad de los sistemas de producción.

Etiquetas: argentina biotecnología maíz agricultura gobierno nacional plagas
TL;DR

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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

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