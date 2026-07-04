Argentina lidera la innovación agrícola global con aprobación de nueva tecnología de maíz

Argentina se convierte en el primer país en aprobar una innovadora tecnología biotecnológica para el maíz, mejorando la protección contra plagas y fortaleciendo su competitividad en el mercado agroindustrial.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Argentina se convierte en el primer país en el mundo en autorizar la comercialización de una nueva tecnología biotecnológica para el maíz, diseñada para controlar insectos lepidópteros que afectan la producción. Esta decisión fue oficializada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a través de la Resolución 80/2026.

La nueva herramienta busca ofrecer alternativas a los productores para mantener la eficacia en el control de plagas que limitan el rendimiento del maíz, un cultivo clave tanto para el mercado interno como para las exportaciones agroindustriales. La aprobación de esta tecnología es resultado de un exhaustivo proceso de evaluación científica y regulatoria, que asegura su cumplimiento con estándares internacionales.

Desde el Gobierno, se subraya que la incorporación de innovaciones es esencial para enfrentar los retos productivos derivados de la creciente presión de plagas. Con esta medida, el país refuerza su liderazgo en el ámbito agrícola y busca contribuir a la sustentabilidad de los sistemas de producción.