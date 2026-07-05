Domingo, 5 de Julio 2026
Tecnología

La inteligencia artificial, un nuevo desafío para la seguridad global según la CIA

La inteligencia artificial de frontera es considerada por el director de la CIA como comparable a armas nucleares digitales. Esto resalta la creciente importancia de la IA en la geopolítica actual.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 12 h 1 min de lectura
La inteligencia artificial, un nuevo desafío para la seguridad global según la CIA
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El director de la CIA, John Ratcliffe, comparó las capacidades de la inteligencia artificial de frontera con armas nucleares digitales, destacando su potencial en el ámbito de la seguridad nacional. Durante una conferencia en Washington DC, Ratcliffe defendió la adopción acelerada de tecnologías emergentes, incluyendo la IA, la computación cuántica, la biotecnología y la ciberseguridad, en el contexto de la competencia geopolítica con China.

Ratcliffe mencionó que hay un diálogo activo entre los asesores de seguridad nacional sobre el impacto de estos modelos avanzados de IA. Su comentario resonó especialmente en un evento organizado por AWS, la división de computación en la nube de Amazon, donde se discutió el modelo Claude Mythos Preview, que tiene capacidades avanzadas en ciberseguridad y está disponible a través de Amazon Bedrock.

El modelo ha generado preocupación debido a sus capacidades de hackeo asistido, lo que llevó al Departamento de Comercio de EE.UU. a imponer restricciones temporales sobre su acceso a ciertos usuarios. Estas medidas, justificadas por razones de seguridad nacional, fueron levantadas poco después de su implementación.

Etiquetas: estados unidos inteligencia artificial ciberseguridad tecnología emergente política internacional geopolítica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4727 articles →

Artículos relacionados

La tecnología transforma el tráfico de drogas, según un informe de la ONU

La PlayStation 5 en oferta: oportunidad única para gamers en Argentina

Argentina lidera la innovación agrícola global con aprobación de nueva tecnología de maíz

La Margarita se convierte en pionera con el primer tambo robotizado de Argentina

Jordania supera a Argentina en ciencia y tecnología: un desafío para el país

Mauricio Pochettino implementa tecnología argentina de IA en su estrategia futbolística

Argentinos adquieren tecnología avanzada en EE. UU. de cara al Mundial 2026

Citroën presenta la nueva Berlingo en Argentina: más tecnología y mayor capacidad

El regreso de la misión Artemis II de la NASA marcará un hito en la exploración espacial
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar