La inteligencia artificial, un nuevo desafío para la seguridad global según la CIA

La inteligencia artificial de frontera es considerada por el director de la CIA como comparable a armas nucleares digitales. Esto resalta la creciente importancia de la IA en la geopolítica actual.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El director de la CIA, John Ratcliffe, comparó las capacidades de la inteligencia artificial de frontera con armas nucleares digitales, destacando su potencial en el ámbito de la seguridad nacional. Durante una conferencia en Washington DC, Ratcliffe defendió la adopción acelerada de tecnologías emergentes, incluyendo la IA, la computación cuántica, la biotecnología y la ciberseguridad, en el contexto de la competencia geopolítica con China.

Ratcliffe mencionó que hay un diálogo activo entre los asesores de seguridad nacional sobre el impacto de estos modelos avanzados de IA. Su comentario resonó especialmente en un evento organizado por AWS, la división de computación en la nube de Amazon, donde se discutió el modelo Claude Mythos Preview, que tiene capacidades avanzadas en ciberseguridad y está disponible a través de Amazon Bedrock.

El modelo ha generado preocupación debido a sus capacidades de hackeo asistido, lo que llevó al Departamento de Comercio de EE.UU. a imponer restricciones temporales sobre su acceso a ciertos usuarios. Estas medidas, justificadas por razones de seguridad nacional, fueron levantadas poco después de su implementación.