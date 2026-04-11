Sábado, 11 de Abril 2026
El regreso de la misión Artemis II de la NASA marcará un hito en la exploración espacial
Tecnología

El regreso de la misión Artemis II de la NASA marcará un hito en la exploración espacial

La misión Artemis II de la NASA culminará el 10 de abril de 2026 con un amerizaje en el Pacífico, marcando un hito en la exploración lunar tras más de 50 años. La seguridad de la tripulación y la cápsula Orion son clave para avanzar hacia Artemis III.

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La cápsula Orion, parte de la misión Artemis II de la NASA, concluirá su viaje de diez días alrededor de la Luna con un amerizaje previsto para el viernes 10 de abril de 2026. Este evento marcará el regreso de la primera misión tripulada a las cercanías lunares en más de 50 años, con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo.

El reingreso a la atmósfera terrestre es una de las fases más críticas, ya que la cápsula entrará a una velocidad de aproximadamente 40.000 kilómetros por hora, generando temperaturas cercanas a los 2.800 grados Celsius. Para garantizar la seguridad de la tripulación, Orion dispone de un escudo térmico avanzado que se desprenderá antes de que se desplieguen los paracaídas para el descenso final.

La NASA ha organizado un operativo de recuperación junto a la Marina de los Estados Unidos para asegurar la integridad de los astronautas y de la cápsula tras el amerizaje. Barcos y helicópteros especializados están listos en la zona de aterrizaje para asistir a los tripulantes. Todo el procedimiento será transmitido en vivo por los canales oficiales de la agencia espacial.

Tras su recuperación, los astronautas serán llevados a tierra firme para chequeos médicos y compartir sus experiencias durante la misión. Este regreso es crucial para validar la seguridad de la nave antes de la misión Artemis III, que tiene como objetivo el desembarco de la primera mujer y el próximo hombre en el polo sur de la Luna.

Etiquetas: internacional nasa misión artemis ii recuperación de astronautas océano pacífico tecnología espacial
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