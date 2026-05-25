El turismo en Argentina se dispara: más de 1.4 millones viajaron en el fin de semana largo

Más de 1,4 millones de turistas viajaron por Argentina durante el fin de semana largo, generando un gasto total de 340.000 millones de pesos. Este aumento en la actividad turística resalta la importancia del sector para la economía nacional.

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Durante el reciente fin de semana largo de la Revolución de Mayo, se movilizaron 1.440.120 turistas en Argentina, con un gasto total de 340.000 millones de pesos, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este movimiento turístico evidenció un aumento del 18% en el gasto promedio diario, que alcanzó los $112.385 por persona, en comparación con el último feriado largo del 25 de mayo de 2023.

A pesar del incremento en el gasto diario, el total fue un 9,9% menor al del año anterior, debido a que este fin de semana tuvo un día menos. Las ciudades que organizaron eventos masivos, como recitales y competiciones deportivas, fueron las más elegidas por los turistas. Localidades en provincias como Córdoba, Salta, Mendoza, San Juan, Tucumán y Buenos Aires destacaron entre los destinos más visitados.

Además, Aerolíneas Argentinas reportó más de 147.000 pasajeros con reservas para este fin de semana, de los cuales 115.000 correspondieron a vuelos internos. En lo que va del año, se han contabilizado cinco fines de semana largos, con un total de 9,3 millones de turistas y un gasto acumulado de 2,6 billones de pesos.