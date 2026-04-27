Famatina y La Rioja brillan con la Gran Carrera de Autiq Cars, un imán turístico

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La "Gran Carrera" organizada por Autiq Cars atrajo a una caravana de autos clásicos que recorrieron paisajes del noroeste argentino, destacándose en el departamento Famatina. Este evento, que se llevó a cabo del 21 al 25 de abril, reunió a pilotos y entusiastas de diferentes provincias y del extranjero, quienes compitieron en un formato de "Big Rally" que combinó pruebas de regularidad con recorridos escénicos.

Uno de los momentos más destacados fue la parada en el Hotel de vino Chañarmuyo, donde los participantes disfrutaron del entorno natural entre montañas y viñedos. Este evento no solo aportó atractivo turístico, sino que también impulsó la actividad económica local, con la participación de equipos y un público entusiasta.

La competencia, que sigue el emblemático Ruta Nacional 40, se ha consolidado como una propuesta que integran deporte, turismo y cultura, posicionando a la región como un destino atractivo para eventos de relevancia. La llegada de estos vehículos históricos generó expectativa y promovió el turismo, dejando una huella positiva en cada localidad visitada.