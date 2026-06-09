Miércoles, 10 de Junio 2026
Turismo

Crisis en el turismo y la gastronomía: FEHGRA pide acciones inmediatas para La Rioja

La implementación de los "Chachos" podría ser clave para revitalizar el turismo y la gastronomía en La Rioja, donde la falta de consumo interno agrava la crisis. FEHGRA busca medidas urgentes para apoyar a los afectados y espera que el programa Previaje esté vigente en julio.

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La crisis que atraviesan el turismo y la gastronomía en La Rioja ha llevado a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) a solicitar medidas urgentes de asistencia. El presidente de FEHGRA en la provincia, Alberto Tarnowski, destacó la difícil situación del sector, señalando que muchos turistas nacionales prefieren destinos más cercanos, lo que complica la llegada de visitantes de lugares lejanos como Buenos Aires y Rosario.

La caída del consumo local agrava aún más el panorama. Tarnowski aseguró que bares y restaurantes están sufriendo por la falta de consumo interno. En este contexto, los operadores turísticos y gastronómicos esperan que se reactive el programa Previaje, junto con la implementación de los "Chachos", especialmente ante la proximidad de las vacaciones de invierno.

El dirigente mencionó que en noviembre del año pasado se presentó la restitución de los Chachos al Gobierno provincial, obteniendo un movimiento, aunque con poca difusión. Este año, se busca volver a implementarlo, esperando que el gasto se quede en La Rioja, con un retorno del 50%. También expresó un optimismo moderado respecto a la reactivación del BOCADE en el circuito financiero, confiando en que haya recursos suficientes para su implementación.

Etiquetas: la rioja turismo gastronomía gobierno provincial crisis económica medidas de asistencia
TL;DR

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