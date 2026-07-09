Viernes, 10 de Julio 2026
Turismo

Beneficiarios del Previaje Riojano impulsan el turismo local en sus primeros días

El programa PreViaje Riojano ha reintegrado el 50% de los gastos en servicios turísticos en Chachos, atrayendo a turistas de Córdoba y Buenos Aires. Esta iniciativa potencia la economía local y fomenta el turismo en la provincia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 2 min de lectura
Beneficiarios del Previaje Riojano impulsan el turismo local en sus primeros días
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La temporada invernal ha comenzado con un notable interés en el programa PreViaje Riojano, que ofrece un reintegro del 50% en servicios turísticos. Este impulso del Gobierno de La Rioja ha permitido concretar los primeros canjes en los primeros días de su implementación, evidenciando la atracción de la provincia como destino vacacional.

Cecilia, una turista cordobesa, fue la primera en beneficiarse, utilizando la agencia Eco Aventura para explorar los principales atractivos de la región. Asimismo, Susana y María, provenientes de Buenos Aires, contrataron excursiones al Parque Nacional Talampaya y a la ciudad Capital a través de Gisol Viajes & Turismo, accediendo también al reintegro del programa.

María expresó su satisfacción con la iniciativa, destacando su impacto positivo en su experiencia: "Es un beneficio muy importante para quienes venimos a conocer La Rioja y, sin dudas, nos dan ganas de volver". Este programa busca no solo incentivar el turismo, sino también fortalecer a los prestadores locales y dinamizar la economía regional.

Los primeros intercambios reflejan el éxito de esta política pública, que proporciona beneficios concretos a los turistas y contribuye al movimiento económico del sector turístico en la provincia. Más información sobre el PreViaje Riojano está disponible en turismo.larioja.gob.ar.

Etiquetas: la rioja previaje riojano turismo parque nacional talampaya economía gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4779 articles →

Artículos relacionados

Iniciativa para atraer inversiones en La Rioja recibe apoyo del sector turístico local

El turismo en Argentina: desafíos y oportunidades para el desarrollo regional

Chilecito se prepara para recibir la Expo Turismo & Negocios 2026

Sanagasta se posiciona como destino turístico destacado a nivel internacional para 2026

Aventura prehistórica: descubre el fascinante recorrido por La Rioja y San Juan

Joaquín Furriel resalta la belleza de Talampaya en su reciente visita al oeste riojano

Previaje Riojano: beneficios para los viajeros en La Rioja este invierno

Avanza la restauración del Cristo de Portezuelo: obra emblemática para Chilecito

Reintegros del 50% en vacaciones de invierno: ¿cómo aprovechar el 'PreViaje Riojano'?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar