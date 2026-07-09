Beneficiarios del Previaje Riojano impulsan el turismo local en sus primeros días

El programa PreViaje Riojano ha reintegrado el 50% de los gastos en servicios turísticos en Chachos, atrayendo a turistas de Córdoba y Buenos Aires. Esta iniciativa potencia la economía local y fomenta el turismo en la provincia.

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La temporada invernal ha comenzado con un notable interés en el programa PreViaje Riojano, que ofrece un reintegro del 50% en servicios turísticos. Este impulso del Gobierno de La Rioja ha permitido concretar los primeros canjes en los primeros días de su implementación, evidenciando la atracción de la provincia como destino vacacional.

Cecilia, una turista cordobesa, fue la primera en beneficiarse, utilizando la agencia Eco Aventura para explorar los principales atractivos de la región. Asimismo, Susana y María, provenientes de Buenos Aires, contrataron excursiones al Parque Nacional Talampaya y a la ciudad Capital a través de Gisol Viajes & Turismo, accediendo también al reintegro del programa.

María expresó su satisfacción con la iniciativa, destacando su impacto positivo en su experiencia: "Es un beneficio muy importante para quienes venimos a conocer La Rioja y, sin dudas, nos dan ganas de volver". Este programa busca no solo incentivar el turismo, sino también fortalecer a los prestadores locales y dinamizar la economía regional.

Los primeros intercambios reflejan el éxito de esta política pública, que proporciona beneficios concretos a los turistas y contribuye al movimiento económico del sector turístico en la provincia. Más información sobre el PreViaje Riojano está disponible en turismo.larioja.gob.ar.