Miércoles, 24 de Junio 2026
Turismo

Avanza la restauración del Cristo de Portezuelo: obra emblemática para Chilecito

La refacción del Cristo de Portezuelo en Chilecito incluye mejoras estructurales y un nuevo sistema lumínico, reforzando su atractivo turístico y cultural clave en la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
Avanza la restauración del Cristo de Portezuelo: obra emblemática para Chilecito
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Las obras de refacción del Cristo de Portezuelo avanzan bajo la supervisión del gobernador Ricardo Quintela, quien destacó la importancia de este emblemático sitio para el turismo y la cultura de Chilecito. La intervención, que incluye mejoras estructurales y la recuperación del sistema lumínico, busca revitalizar uno de los atractivos más visitados de la región.

Acompañado por la secretaria de Gestión Departamental, Silvia Gaitán, Quintela recorrió el lugar y enfatizó la necesidad de estas obras debido al deterioro ocasionado por el tiempo y las inclemencias climáticas. "El Cristo de Portezuelo no se encontraba en las condiciones adecuadas", afirmó, resaltando que se han realizado trabajos de restauración sobre la imagen, que había sufrido desgaste natural.

Gaitán también subrayó la relevancia histórica y cultural del monumento, afirmando que no hay turista que visite Chilecito sin conocer este lugar cargado de espiritualidad. La obra original, realizada hace aproximadamente dos décadas, nunca había recibido un tratamiento integral hasta ahora. La secretaria destacó el arduo trabajo para localizar al escultor Alejandro Carrizo, quien lidera la restauración, la cual se encuentra próxima a finalizar.

Etiquetas: la rioja chilecito obras públicas ricardo quintela cristo de portezuelo turismo
TL;DR

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Redacción
Redacción Equipo Editorial

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