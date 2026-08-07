Denuncia de estafa millonaria en viviendas: vecinos exigen respuestas urgentes en La Rioja

El ministro Puy Soria reveló una estafa millonaria vinculada a un excomisario que ofrecía viviendas en La Rioja. Denunció la falta de acción judicial y pidió embargos preventivos. La credibilidad del poder judicial está en riesgo.

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El ministro de Tierras, Viviendas y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, se pronunció sobre una millonaria estafa atribuida a un excomisario que se hacía pasar por intermediario en la adjudicación de viviendas en La Rioja. Puy Soria enfatizó que el accionar delictivo incluye tanto a quienes entregan como a quienes reciben dinero por documentos falsos. Además, aseguró que ha sido denunciante en todos los casos relacionados.

El funcionario destacó la presentación de pruebas, incluyendo documentos y grabaciones, y expresó su preocupación por la lentitud del sistema judicial. Solicita que se inicie el proceso judicial y que se tomen medidas preventivas, como embargos sobre propiedades vinculadas al excomisario. "Aquí hubo delitos en concurso real", afirmó Puy Soria, quien también pidió que se investiguen las transferencias de dinero hacia la cuenta del detenido en el Banco Nación.

Asimismo, el ministro mostró inquietud por posibles influencias que podrían afectar el caso, instando a la justicia a actuar con rapidez para restaurar la credibilidad del poder judicial. Recordó que las denuncias previas fueron presentadas ante el juzgado del doctor Barria y actualmente son consideradas por la doctora Cecilia Córdoba, subrayando que es esencial que se revisen todos los documentos involucrados.