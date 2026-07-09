La Feria del Libro en La Rioja despliega actividades culturales para todos los gustos

La XXIII Feria del Libro de La Rioja ofrece este jueves una agenda repleta de actividades culturales, incluyendo la presentación de obras destacadas y conversatorios. Desde las 9, el público podrá disfrutar de audiolibros y charlas sobre patrimonio digital, culminando con presentaciones de Alejandro Bercovich y Hernán Brienza. La programación se extenderá con actividades para todas las edades en los próximos días.

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La XXIII edición de la Feria del Libro de La Rioja se desarrolla este jueves 9 de julio, con una variada agenda de actividades que incluye presentaciones de libros y conversatorios. La jornada comienza a las 9 con la presentación de audiolibros de la colección Coyoyitos, organizada por Plano Editorial y LatePlay, en la Sala Federal.

A las 10, la investigadora Soledad Quereilhac ofrecerá un conversatorio titulado «AHIRA: Las revistas argentinas y el patrimonio digital» en el Salón Coty Agost Carreño. Este evento se centrará en la importancia de las publicaciones periódicas dentro del patrimonio cultural argentino.

Uno de los momentos más esperados será a las 19, cuando Alejandro Bercovich presente su libro «El país que quieren los dueños», acompañado por la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santangelo Carrizo. A las 20, Hernán Brienza presentará «En contra del bien. Adiós a la teoría de los dos demonios» en el Espacio 73.

Además de las actividades literarias, habrá transmisiones en vivo desde el set de streaming de la feria, incluyendo programas como «Abrazos de Cultura» y «Pasaron cosas». La feria continuará en los próximos días con más presentaciones y actividades para todas las edades. La programación completa está disponible en el sitio oficial del evento.