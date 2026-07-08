Miércoles, 8 de Julio 2026
La Rioja

Servicios de Rioja Bus se adaptan a los feriados nacionales con horarios especiales

El servicio de transporte urbano en Chilecito operará con frecuencia de feriado el 9 y 10 de julio, mientras que las líneas rurales no funcionarán. Se recomienda planificar los traslados con anticipación.

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Durante los feriados del 9 y 10 de julio, el servicio de transporte urbano comenzará a operar a partir de las 7:00, con una frecuencia reducida a la de un día feriado. Esto significa que habrá menos unidades disponibles en comparación con un día habitual, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con anticipación.

Las líneas de transporte rural no prestarán servicio en esos días. La reanudación del mismo será escalonada: el lunes 13 de julio volverán a operar las Rutas N° 6 y N° 25, mientras que el servicio de la Ruta N° 5 se restablecerá el martes 14 de julio.

En Chilecito, las líneas Santa Florentina–Los Altos, Vichigasta y Miranda–Sañogasta funcionarán con horarios de día feriado el 9 de julio, y el 10 de julio operarán con horarios de sábado. Estos ajustes fueron dispuestos para mejorar la movilidad de los ciudadanos durante los días de celebración.

Etiquetas: chilecito transporte urbano feriados servicio de transporte día de la independencia movilidad
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