Descubrimiento de restos óseos en Ruta 40: posibles vestigios de un cementerio indígena

Restos óseos de pueblos originarios fueron hallados en Barrancas, Ruta Nacional N° 40, sugiriendo un antiguo sitio de enterramiento. Este descubrimiento destaca la necesidad de preservar y estudiar el patrimonio cultural de la región.

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Durante la jornada de este martes, se realizó un importante hallazgo en la zona de Barrancas, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 40, donde se encontraron restos óseos que podrían pertenecer a pueblos originarios. El descubrimiento tuvo lugar alrededor de las 17:30, en el kilómetro 3943, con la intervención de personal policial y especialistas en patrimonio cultural.

Un arqueólogo de la Subsecretaría de Patrimonio y Museos de la Provincia realizó una inspección detallada y determinó que los restos son de origen ancestral. Este sector ya había sido objeto de hallazgos similares en el pasado, lo que sugiere que podría ser un antiguo sitio de enterramiento o cementerio de comunidades originarias.

Los restos fueron levantados siguiendo los protocolos establecidos, con la participación del personal de Cultura del departamento Famatina, y el área ha quedado bajo resguardo para futuras investigaciones. Este hallazgo subraya la importancia de preservar el patrimonio cultural y la necesidad de realizar más estudios para comprender mejor las prácticas de las comunidades que habitaron la región.

Este descubrimiento resalta la rica herencia cultural del lugar y la importancia de la concientización sobre la protección de estos sitios históricos.