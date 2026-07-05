Crisis habitacional en La Rioja: la dura realidad de quienes duermen en la calle

El reciente aumento de personas en situación de calle en la Capital revela un incremento alarmante de la pobreza en La Rioja. La apertura de un refugio nocturno en el Polideportivo de Vargas destaca la emergencia humanitaria, mientras que el gobierno señala la crisis económica nacional como causa de esta situación crítica. La falta de empleo genuino y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios estatales agravan la problemática, dejando a muchas familias en una difícil situación económica.

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El aumento de personas en situación de calle en la Capital de La Rioja ha llevado a la apertura de un refugio nocturno en el Polideportivo de Vargas, una acción que busca atender una emergencia humanitaria. Esta medida resalta una problemática más profunda relacionada con la pobreza y la exclusión social, que se ha intensificado en los últimos años.

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Menem, ha señalado la crisis económica nacional y las políticas del presidente Javier Milei como factores que agravan la situación. Sin embargo, la historia de La Rioja, con más de cuarenta años de gobiernos peronistas, plantea interrogantes sobre cómo se llegó a este punto de dependencia del empleo público y de recursos nacionales.

A pesar de recibir importantes fondos y asistencia financiera durante administraciones pasadas, la provincia no ha logrado diversificar su economía. A diferencia de otras provincias que han desarrollado industrias y turismo, en La Rioja la principal fuente de empleo sigue siendo el Estado. Esto, sumado a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios estatales, ha resultado en un incremento de la pobreza y una mayor dependencia de programas sociales.