La Rioja destaca su capacidad productiva ante líderes del sistema de garantías nacional

Representantes de nueve Sociedades de Garantía Recíproca recorrieron empresas en La Rioja en el Día PyME CASFOG, buscando fortalecer vínculos y oportunidades de financiamiento. La visita incluyó a NUBE CENTER y OLIVES S.A., destacando el potencial productivo provincial.

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En el contexto del Día PyME CASFOG, se llevó a cabo una visita a empresas de La Rioja por parte de representantes de Sociedades de Garantía Recíproca, organismos financieros y entidades nacionales. El objetivo fue conocer proyectos estratégicos y fortalecer las conexiones que amplíen las oportunidades de financiamiento para las PyMEs locales.

El evento fue organizado por el Gobierno de La Rioja a través de FOGAPLAR, y contó con la participación de representantes de nueve SGR, la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía, el Consejo Federal de Inversiones, el Mercado Argentino de Valores y el Foro Nacional de Fondos de Garantía Públicos. Esta actividad permitió exhibir el potencial productivo de la provincia y resaltar las oportunidades de inversión que ofrece el territorio.

La recorrida incluyó visitas a empresas como NUBE CENTER, especializada en infraestructura tecnológica, y OLIVES S.A., dedicada a la producción y comercialización de aceitunas. La presidenta de FOGAPLAR, Laura Sabattini, subrayó la relevancia de mostrar el potencial de las empresas riojanas y el impacto positivo del sistema de garantías en el impulso de inversiones y proyectos productivos.