La Rioja destaca su capacidad productiva ante líderes del sistema de garantías nacional

En el contexto del Día PyME CASFOG, se llevó a cabo una visita a empresas de La Rioja por parte de representantes de Sociedades de Garantía Recíproca, organismos financieros y entidades nacionales. El objetivo fue conocer proyectos estratégicos y fortalecer las conexiones que amplíen las oportunidades de financiamiento para las PyMEs locales.
El evento fue organizado por el Gobierno de La Rioja a través de FOGAPLAR, y contó con la participación de representantes de nueve SGR, la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía, el Consejo Federal de Inversiones, el Mercado Argentino de Valores y el Foro Nacional de Fondos de Garantía Públicos. Esta actividad permitió exhibir el potencial productivo de la provincia y resaltar las oportunidades de inversión que ofrece el territorio.
La recorrida incluyó visitas a empresas como NUBE CENTER, especializada en infraestructura tecnológica, y OLIVES S.A., dedicada a la producción y comercialización de aceitunas. La presidenta de FOGAPLAR, Laura Sabattini, subrayó la relevancia de mostrar el potencial de las empresas riojanas y el impacto positivo del sistema de garantías en el impulso de inversiones y proyectos productivos.