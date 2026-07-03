Sábado, 4 de Julio 2026
La Rioja

La Rioja destaca su capacidad productiva ante líderes del sistema de garantías nacional

Representantes de nueve Sociedades de Garantía Recíproca recorrieron empresas en La Rioja en el Día PyME CASFOG, buscando fortalecer vínculos y oportunidades de financiamiento. La visita incluyó a NUBE CENTER y OLIVES S.A., destacando el potencial productivo provincial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
La Rioja destaca su capacidad productiva ante líderes del sistema de garantías nacional
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En el contexto del Día PyME CASFOG, se llevó a cabo una visita a empresas de La Rioja por parte de representantes de Sociedades de Garantía Recíproca, organismos financieros y entidades nacionales. El objetivo fue conocer proyectos estratégicos y fortalecer las conexiones que amplíen las oportunidades de financiamiento para las PyMEs locales.

El evento fue organizado por el Gobierno de La Rioja a través de FOGAPLAR, y contó con la participación de representantes de nueve SGR, la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía, el Consejo Federal de Inversiones, el Mercado Argentino de Valores y el Foro Nacional de Fondos de Garantía Públicos. Esta actividad permitió exhibir el potencial productivo de la provincia y resaltar las oportunidades de inversión que ofrece el territorio.

La recorrida incluyó visitas a empresas como NUBE CENTER, especializada en infraestructura tecnológica, y OLIVES S.A., dedicada a la producción y comercialización de aceitunas. La presidenta de FOGAPLAR, Laura Sabattini, subrayó la relevancia de mostrar el potencial de las empresas riojanas y el impacto positivo del sistema de garantías en el impulso de inversiones y proyectos productivos.

Etiquetas: la rioja pyme gobierno provincial financiamiento desarrollo económico fogaplar
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4689 articles →

Artículos relacionados

Progreso en la reparación de la línea eléctrica que conecta Nonogasta y Villa Unión

El interurbano en La Rioja enfrenta crisis: caída del 60% en pasajeros mientras el colectivo se mantiene a $1000.

Nuevos programas para proteger a la niñez en La Rioja: un compromiso del gobernador Quintela

Asistencia invernal: el Gobierno de La Rioja refuerza ayuda a personas en situación de calle

Propietarios del centro deberán reparar veredas deterioradas tras advertencia municipal

Chilecito vive un inusual espectáculo invernal: la nieve sorprende a todos

Reapertura del Paso Internacional Pircas Negras: un alivio para el comercio fronterizo

Simulacro en La Rioja busca modernizar el sistema judicial con Juicio por Jurados

El ISAC Alberto Mario Crulcich: un legado de 41 años en la educación de La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar