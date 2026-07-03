Nuevos programas para proteger a la niñez en La Rioja: un compromiso del gobernador Quintela

El gobernador Ricardo Quintela lideró la XXI Sesión Anual del CoPNAF, donde se definieron estrategias para fortalecer la protección de niñas y adolescentes en La Rioja. Se firmó un convenio con UNICEF para implementar el programa MUNA y se inaugurará un nuevo hogar para niños sin cuidados parentales.

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Durante la XXI Sesión Anual del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (CoPNAF), se definieron importantes líneas de trabajo para el presente año, enfocadas en la protección integral de niñas, niños y adolescentes. El gobernador Ricardo Quintela lideró el encuentro, que tuvo lugar el jueves y contó con la presencia de la vicegobernadora Teresita Madera y la diputada nacional Gabriela Pedrali, junto a autoridades de los 18 departamentos de la provincia.

El ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, resaltó que el Consejo es fundamental para debatir y consensuar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la infancia. Se anunció la firma de un convenio con UNICEF y la Defensoría Nacional para implementar el programa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), que proporcionará asistencia técnica y capacitación a nivel local.

Entre otras iniciativas, se inaugurará un nuevo edificio del Hogar Niño Alcalde durante el Mes de las Infancias, destinado al cuidado de niños y adolescentes sin cuidados parentales. Además, se prevé la apertura de un nuevo Espacio de Primera Infancia en el barrio Francisco I, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se fortalecerá la Línea 102 como herramienta de protección y acompañamiento.