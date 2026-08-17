Maurito y los Rufos llevarán su música a La Rioja en un nuevo ciclo cultural

El ciclo de conciertos El Living del Búnker regresa con su cuarta edición, ofreciendo un espacio único para disfrutar de la música en un ambiente íntimo y acogedor. La banda Maurito and the Rufos abrirá las puertas de su particular universo musical, consolidando una tradición que ha crecido con el tiempo.
Este evento se ha convertido en una propuesta esperada tanto por la banda como por su público, que busca una experiencia cercana y cálida. La propuesta promete seguir apostando por la conexión entre los artistas y los asistentes, manteniendo la esencia que ha caracterizado a este ciclo a lo largo de los años.