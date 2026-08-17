Lunes, 17 de Agosto 2026
Espectáculos

Maurito y los Rufos llevarán su música a La Rioja en un nuevo ciclo cultural

Maurito and the Rufos presenta su cuarta edición de El Living del Búnker, un show íntimo que ha consolidado una conexión especial con su público. ¡No te lo pierdas!

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El ciclo de conciertos El Living del Búnker regresa con su cuarta edición, ofreciendo un espacio único para disfrutar de la música en un ambiente íntimo y acogedor. La banda Maurito and the Rufos abrirá las puertas de su particular universo musical, consolidando una tradición que ha crecido con el tiempo.

Este evento se ha convertido en una propuesta esperada tanto por la banda como por su público, que busca una experiencia cercana y cálida. La propuesta promete seguir apostando por la conexión entre los artistas y los asistentes, manteniendo la esencia que ha caracterizado a este ciclo a lo largo de los años.

Etiquetas: argentina música espectáculo El Living del Búnker tradición cultura
TL;DR

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