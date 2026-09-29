Martes, 29 de Septiembre 2026
Espectáculos

La Joaqui y Tiago PZK se muestran juntos en un romántico encuentro en el aeropuerto

La Joaqui y Tiago PZK han confirmado su relación en el aeropuerto de La Rioja, desatando un furor en redes tras un beso que generó intensos debates por un curioso detalle: Tiago besó con los ojos abiertos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La relación entre La Joaqui y Tiago PZK ha sido confirmada oficialmente, luego de semanas de rumores en redes sociales. La pareja fue vista en el aeropuerto de La Rioja, donde un beso capturado en fotos desató una ola de comentarios virales.

Una de las imágenes del beso se volvió viral debido a un curioso detalle: en ella, Tiago aparece con los ojos abiertos, lo que generó un intenso debate entre los usuarios de X (anteriormente Twitter). Algunos comentaron de manera divertida y crítica sobre el gesto, sugiriendo desconfianza, mientras que otros se mostraron más contundentes en sus opiniones.

A pesar de las críticas y memes que surgieron, la pareja parece disfrutar de su romance sin preocuparse por los comentarios ajenos. Este incidente evidencia cómo un simple gesto puede transformarse en un fenómeno viral, reflejando el interés de los seguidores por la vida personal de los artistas y la naturaleza crítica de las redes sociales.

Etiquetas: la rioja la joaqui tiago pzk redes sociales romance viral
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