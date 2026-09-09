Mercedes Ninci llora la pérdida de Chiche Gelblung: homenaje a un ícono del periodismo

Mercedes Ninci recordó con gran emoción a Chiche Gelblung, quien falleció a los 82 años. Destacó su dedicación al periodismo, incluso en silla de ruedas, y su búsqueda incansable de primicias. Su legado perdura en la memoria de quienes trabajaron junto a él.

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Mercedes Ninci, periodista reconocida, recordó con profunda tristeza a Chiche Gelblung, quien falleció a los 82 años el 9 de septiembre. En una transmisión desde el Sanatorio Los Arcos para el programa La mañana con Moria, expresó su dolor y la fuerte conexión que compartía con Gelblung, a quien describió como “el periodista eterno”.

Ninci recordó momentos compartidos en Polémica en el Bar y relató su última conversación con Gelblung, ocurrida hace una semana, en la que notó cambios en su forma de comunicarse. A pesar de sus problemas de salud, Chiche continuaba trabajando, lo que Ninci destacó como un verdadero esfuerzo, incluso llegando a Crónica en silla de ruedas.

Durante el programa, también se emitió una entrevista antigua entre Gelblung y Jorge Lanata, lo que conmovió aún más a Ninci. Ella envió sus condolencias a la familia del fallecido, resaltando la capacidad de Gelblung para observar y obtener primicias, un legado que perdurará en el periodismo argentino.