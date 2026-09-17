La emotiva reacción de Pincoya tras el triunfo de Sol en Gran Hermano

Jennifer "Pincoya" Torres festejó el triunfo de su amiga Solange "Sol" Abraham en Gran Hermano Generación Dorada, expresando su alegría y apoyo tras la consagración de Sol como campeona.

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Jennifer "Pincoya" Torres celebró con entusiasmo la victoria de su amiga Solange "Sol" Abraham en Gran Hermano Generación Dorada, el reality de Telefe que recientemente concluyó. Desde Chile, Pincoya agradeció a Sol por haber luchado hasta el final, destacando su apoyo incondicional a pesar de haber sido eliminada en una competencia contra Yipio, la otra finalista.

Al enterarse de que Sol se consagró como ganadora, Pincoya compartió su alegría en un video en sus redes sociales. "Sol, ganaste querida, te felicito desde acá de la isla grande Chiloé", expresó emocionada. Además, la exparticipante destacó la importancia del triunfo de Sol y le envió un mensaje lleno de cariño, instándola a celebrar con orgullo por su logro y a compartirlo con su hija.

El video, que generó numerosos comentarios en línea, culminó con Pincoya agradeciendo a Sol por su perseverancia durante la competencia. "Te amo, muchas, muchas gracias por estar ahí dando la pelea hasta el final", finalizó Pincoya, reafirmando su apoyo a la nueva campeona.