Lunes, 17 de Agosto 2026
Policiales

Desarticulan red narco en La Rioja: hallan 5 kilos de cocaína y armas en operativos

Más de 5 kilos de cocaína fueron incautados en operativos realizados por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos en La Rioja. Se detuvieron a varios ciudadanos y se secuestraron armas y dinero en divisas. La operación, coordinada con fuerzas provinciales y gendarmes, refleja un esfuerzo significativo en la lucha contra el narcotráfico.

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En un operativo coordinado por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “La Rioja”, se realizaron investigaciones que llevaron a la detención de varios individuos y al decomiso de más de 5 kilos de cocaína, armas y dinero en efectivo. Este accionar se enmarca en una causa judicial por presunta infracción a la Ley 23.737.

Durante las pesquisas, se interceptó a cuatro personas vinculadas al narcotráfico. En poder del principal investigado se encontraron estupefacientes fraccionados, elementos de corte y una balanza de precisión, mientras que los otros tres detenidos portaban 6401 dólares. En total, se secuestraron 98 envoltorios de cocaína y varios teléfonos celulares.

El Juzgado Federal de La Rioja ordenó tres allanamientos en la ciudad capital, resultando en la incautación de paquetes de cocaína, un arma calibre .22 y otros elementos relacionados con el narcotráfico. Dos personas fueron detenidas durante estas acciones.

En otro operativo en Chamical, efectivos detuvieron un vehículo en la intersección de las rutas nacionales N° 38 y 79, encontrando un arma tipo carabina y municiones, lo que también llevó a la intervención del Juzgado de Instrucción de la localidad.

Etiquetas: la rioja narcotráfico allanamientos operación policial cocaína chepes
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