Viernes, 3 de Julio 2026
La Rioja

Asistencia invernal: el Gobierno de La Rioja refuerza ayuda a personas en situación de calle

La Dirección de Ayuda Crítica intensifica sus operativos en la ciudad para asistir a personas en situación de calle durante el invierno, garantizando abrigo y alimentos. Se ofrece alojamiento en el Polideportivo Juan Domingo Perón y se habilita un número de contacto para reportar casos de emergencia.

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Asistencia invernal: el Gobierno de La Rioja refuerza ayuda a personas en situación de calle
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La Dirección de Ayuda Crítica, bajo el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, ha intensificado sus operativos para asistir a personas en situación de calle durante el invierno. Estos esfuerzos están dirigidos a ofrecer una respuesta rápida y apoyo integral a quienes enfrentan temperaturas extremas.

Equipos técnicos realizan recorridos diarios por varios sectores de la ciudad para identificar a quienes requieren ayuda. Durante estas intervenciones, se proporciona abrigo, alimentos calientes y otros elementos esenciales. También se facilita el acceso a recursos de asistencia social, priorizando una atención que va más allá de la emergencia inmediata.

Las evaluaciones de necesidades permiten definir intervenciones específicas para cada caso. En las situaciones que lo requieran, se garantiza el alojamiento en el Albergue del Polideportivo Juan Domingo Perón, situado en el barrio Vargas, que actúa como refugio en los días más fríos. Además, se ha habilitado un número de celular, 3804-688236, para que la comunidad pueda reportar casos de personas necesitadas.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Provincial en proteger a los sectores más vulnerables y fortalecer la presencia del Estado en la comunidad, especialmente durante la temporada invernal.

Etiquetas: la rioja asistencia social invierno gobierno provincial vulnerabilidad personas en situación de calle
TL;DR

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